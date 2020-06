Markizácki diváci pred obrazovkami zúrili: Čo to na nás hráte?!

BRATISLAVA - V nedeľu večer Markíza na svojich obrazovkách odvysielala krásny projekt Spolu pred Slovensko. Výťažok z večera bol venovaný obetiam koronakrízy, ktorým televízia vyzbierala niekoľko desiatok tisíc. Na živý prenos sa vďaka prísľubu bohatého programu so zaujímavými hosťami diváci mimoriadne tešili. Mal však jeden háčik. Nebol tak celkom "živý".

Aj napriek tomu, že na obrazovkách sa objavila značka, ktorá hlásila, že udalosť je odvysielaná naživo, diváci si počas niektorých momentov v štúdiu všimli, že o live prenose sa tak celkom hovoriť nedá. Pod jednotlivými príspevkami na sociálnych sieťach sa tak rýchlosťou blesku začali množiť komentáre, kde žiadali vysvetlenie.

Zaskočila ich zrejme najmä skutočnosť, že počas trvania programu zasielali darcovské smsky, aby obetiam koronakrízy prispeli, a teda sa začali zaujímať o to, ako to naozaj je. Ako sa ukázalo, niektoré časti skutočne neprebiehali live, namiesto toho boli predtočené. Markíza ale počas večera fanúšikom aktívne odpisovala, aby všetko uviedla na pravú mieru.

Na pódium sa vďaka Markíze konečne vrátila aj Nela Pocisková Zdroj: TV MARKÍZA

„Je to nahraté dopredu, tomu hovoríte naživo?” „Aká je pointa toho, že ste tam dali nápis "naživo"? Aj slepý vidí, že to naživo nie je,” či dokonca „Knechtovú sme videli o piatej na rodinnom posedení v Prešove. Načo píšu, že je to naživo?” pýtali sa zmätení diváci.

Tým televízia všetko vysvetlila. „Program ide naživo. Niektoré časti sú predkrútené,” vyjadrili sa na sociálnej sieti s tým, že výťažok zo zaslaných správ a sčítanie čiastky by sa predsa zo záznamu urobiť nedalo. No a že to tak skutočne je, sa fanúšikovia mohli presvedčiť aj vďaka tomu, že Adela a Viktor Vinczeovci počas prenosu niekoľkokrát oznámili stav čiastky, ktorou nepomohli len diváci, ale napríklad aj Nadácia Markíza.