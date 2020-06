Pôrod Cibulkovej na spadnutie: COVID test kvôli rakúskej nemocnici... Dominika tipuje, že to príde DNES!

Dominika Navara Cibulková sa už čoskoro pripojí k známym Slovenkám, ktoré sa v uplynulých týždňoch stali mamičkami. Malý Jakubko by sa na svet mal vypýtať už budúci týždeň v utorok, kedy má tenistka termín pôrodu. Svojho prvorodeného synčeka chce priviesť na svet v nemocnici vo Viedni, preto musí pred príchodom do Rakúska splniť niekoľko podmienok.

Jednou z nich je negatívny test na COVID-19. „Keď som išla na test prvýkrát, mala som trochu strach, pretože všetci strašia, že je to hrozné. Ale bolo to úplne v poriadku, čo som rada, lebo dnes (v piatok, pozn. red.) sme na ňom boli už druhýkrát. V nemocnici si totiž stále vyžadujú test, ktorý nie je starší ako 3 dni. Ale každým dňom sa to mení, tak verím, že toto bol už posledný a ja pôjdem každú chvíľu rodiť,“ povedala pre Topky.sk Cibulková.

Hoci má blondínka termín 9. júna, myslí si, že sa jej syn vypýta na svet práve dnes. „Môj tip je, že 6. Alebo toho 9. - bolo by to krásne, keby sa vypýtal priamo na termín. To sa ale nestáva moc často. Uvidíme, ale už aj ja cítim, že to čoskoro príde. Cítim sa ťažšie, tak verím, že nás malý už nebude dlho naťahovať a vypýta sa na svet čo najskôr,“ prezradila nám budúca mamička, ktorá je s manželom na príchod bábätka absolútne pripravená.

„Tašku do pôrodnice aj všetky doklady máme zbalené v aute, v ktorom chodíme. Aj manželovu tašku. To máme nachystané už asi týždeň, takže hocikedy to príde, sme pripravení, sadneme do auta a ideme,“ priznala Dominika. Práve ona je vraj z dvojice menší stresman, preto si myslí, že keď začne rodiť, bude musieť upokojovať ona manžela. No už sa na tú chvíľu veľmi teší.

„Veľmi sa na to teším. Verím doktorom a verím, že mi ľudia okolo mňa pomôžu a že budem vedieť, čo mám robiť a zvládneme všetko,“ vyslovila na záver prianie Cibulková. My jej prajeme najmä veľa síl a zdravia. Držíme palce, nech všetko dobre dopadne!