BABYBOOM v slovenskom šoubiznise na spadnutie: Krásna Čírová, hejtovaná Cibulková aj kontroverzná tehotná farmárka!

BRATISLAVA - Minulý rok ženám v slovenskom šoubiznise prial a bol doslova plodný. Mnohé známe tváre oznámili radostné správy, niektoré už svoje uzlíčky šťastia majú doma, iné dámy to ešte len čaká. V očakávaní je stále Mária Čírová čakajúca tretie vytúžené dieťatko, tiež Dominika Cibulková, ktorá je zrejme najviac komentovanou a hejtovanou tehuľkou, aj kontroverzná exfarmárka Gabriela Bullová.

Speváčka Mária Čírová všetkých prekvapila, keď potvrdila, že je tehotná. Rodáčka z Trnavy má totiž s manželom Mariánom Kachútom už dve ratolesti - Huga a Zoe, no ako sama povedala, bábätko plánovali a veľmi sa tešia. Už len 9 týždňov ju delí od stretnutia s milovaným synčekom.

Mária Čírová Zdroj: Instagram

To, že je Dominika Cibulková v radostnom očakávaní, najprv tajila a na otázky o tehotenstve odpovedala záporne. Keď však prešiel prvý trimester, s manželom Michalom sa podelili o šťastnú novinu. Bývalá tenistka nosí pod srdcom synčeka Jakubka, ktorému vystrojila už aj prvú párty. Dominika patrí medzi snáď najpreberanejšie tehuľky - jedni ju milujú a iní zasa hejtujú všetko, čo urobí. A počas tehotenstva dupľom.

Dominika Cibulková Zdroj: Instagram

Dominika Kid Kovács sa už svojho druhého bábätka nevie dočkať. Keď sa dozvedela, že je tehotná, veľmi sa tešila a dávala na seba veľký pozor. Aj preto, že s manželom Tomim pred vyše rokom o bábätko prišli. Teraz je však všetko v poriadku a ich synček sa dočká bračeka.

Dominika Kid Kovács Zdroj: Instagram

O tehotenstve herečky Anny Jakab Rakovskej sa šepkalo už dlhšie, no ani ona, ani jej manžel Robo Jakab to nepotvrdili. Nie je to tak dávno, čo sa sami pochválili krásnou správou a nechali si rovno urobiť pamiatku na toto obdobie, kedy rodáčka z Prešova nosí pod srdcom svoje prvé dieťatko.

Anička Jakab Rakovská Zdroj: Instagram/Dorota Holub

Aj moderátorka Barbora Krajčírová oznámila radostnú novinku, že pod srdcom nosí svoje druhé bábätko. Manželovi Ľubošovi Krajčírovi privedie na svet bábätko a jej dcérka Amia, ktorú má s hudobníkom Tomim Popovičom, sa dočká súrodenca.

Barbora Krajčírová Zdroj: Instagram

Obrovskú radosť prežíva aj markizák Viktor Srebryakov s partnerkou Michaelou Kickovou, ktorá moderuje v rádiu. Jej tehotenstvo bolo prezradené vďaka videoklipu Dominiky Mirgovej a odvtedy sa Kicka chváli tehotenskými fotkami. Pod srdcom nosí malú princeznú, ktorej s priateľom vybrali netradičné meno Alethea.

Michaela Kicková Zdroj: Instagram

Za pár to má aj ďalšia exfarmárka Eva Zelníková. Ešte minulý rok s manželom prežívali krízu a vyzeralo to na rozchod, no očividne ju zažehnali a obaja sa tak tešia, že sa ich rodinka čoskoro rozšíri o ďalšieho člena. Pohlavie bábätka si nechávajú pre seba.

Eva Zelníková Zdroj: Instagram E.Z.

Tretie dieťatko nosí podobne ako Mária Čírová pod srdcom aj manželka hudobníka Ondreja Kandráča Erika. Dvojica má synčeka Ondreja a dcérku Emku, ktorí sa už čoskoro dočkajú súrodenca. Všetci doma túžobne očakávajú malú Máriu.

Erika Kandráčová Zdroj: Facebook E.K.

Tehotenstvom prekvapila aj kontroverzná exfarmárka Gabriela Bullová, ktorá sa do pamäti ľudí zapísala aj ako domina. Tá našla lásku v podobe mladšieho muža Laciho, s ktorým sa už stihla aj zasnúbiť. Gabika už má dve deti - syna a dcéru, ku ktorým čoskoro pribudne súrodenec. Markizáčka nosí pod srdcom chlapčeka a podľa informácií, ktoré nám prezradila ešte v čase, keď oznámila tehotenstvo, chlapček sa bude volať Lacko po otcovi.