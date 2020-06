Superstar Barbora Piešová prehovorila: Pravda o vzťahu s Michalom Šafratom... Je perfektný!

Titulom Superstar sa môže hrdiť od nedeľného večera. Okrem toho získala šek na 75 000 eur, čomu sa potešila, pretože si môže konečne kúpiť nové tlmiče do auta. Už počas šou bolo vidieť, že si skvele rozumie so svojím súperom Michalom Šafratom. V pondelok ráno dokonca na svoj instagramový profil pridala spoločnú fotku z nočnej Prahy a popisom „Najlepší parťák do života" a nezabudla pridať aj srdiečko.

Ani Michal nezaháľal a pridal rovnakú fotku s tým, že noc pred finále sa spoločne túlali po metropoloe Česka a Bára spala len 5 hodín. A práve to mnohých fanúšikov viedlo k záveru, že dvojica si je viac ako blízka, prebehla iskra a v Superstar sa zrodil ďalší párik. To by samozrejme mnohých fanúšikov potešilo.

My sme čerstvú, v poradí už šiestu federálnu Superstar vyspovedali z pocitov z víťazstva, prezradila, akú hudbu plánuje robiť, prečo neprejavila viac radosti po vyhlásení výsledkov a, samozrejme, na rad prišiel aj Michal. Bára nám teda na rovinu prezradila, čo medzi nimi skutočne je a teda, či tvoria pár, alebo brunetka ostáva single a voľná ako vták.

„Ja sa priznám, že s Michalom máme perfektný vzťah," začala Barbora, no ihneď doplnila: „Kamarátsky." Sympatický český muzikant je jej veľmi blízky a počas súťaže v ňom mala veľkú oporu. „Ja si ani neviem predstaviť, že by tam on nebol, pretože bol pre mňa strašne psychická podpora. My sme sa bavili o súkromí, bavili sme sa o tom, čo sa deje tam, bavili sme sa o tom, kto sa ako cíti. Keď mi bolo zle, vedela som, že môžem ísť za ním a že to bude v pohode," povedala nová Superstar pre topky.sk.

Pri kamarátovi, s ktorým sú takpovediac na jednej vlne, nešetrila slovami chvály. „On to vie s ľuďmi, vie človeka rozosmiať, vie priniesť energiu, on je svojím štýlom strašne svojský, ale v dobrom a mňa to k nemu ťahá, ako ku kamarátovi práve preto. Mne sa to stalo dvakrát v živote, že som sa na niekoho tak upla ako na kamaráta, že mi na ňom tak strašne záleží," uzavrela Piešová. Nám neostáva nič iné len obom popriať, aby im toto kamarátstvo vydržalo naozaj dlho.