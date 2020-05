Už dnes spoznáme novú Superstar: TAKTO bude vyzerať finále a... Návrat dvoch vypadnutých!

Je to tu! Dnes večer jeden zo súťažiacich získa titul Superstar a odnesie si so sebou slušný balík peňazí. Tohtoročné vysielanie šou je, čo sa týka finálových večerov, dosť zrýchlené. Kým v ostatných ročníkoch vypadávali súťažiaci po jednom, tento rok na to mali len dva večery. Minulú nedeľu šou opustili Michal Šafrata, Timotej Májsky, Esther Lubadika, Júlia Kramárová a Lucie Bikárová. A práve posledné dve sa do Superstar vrátia spievať.

Pätica finalistov zabojuje už dnes večer o titul Superstar. Zdroj: TV MARKÍZA

Lucie a Júlia budú totiž svojich kamarátov doprevádzať ako vokalistky a tým im budú vlastne pomáhať. Už v minulom kole totiž vokály chýbali, čo podotkla aj porota. K niektorým piesňam by sa jednoducho hodili a tak sa vypadnuté speváčky zhostia zodpovednej úlohy. „Som rada, že im môžem pomôcť, lebo minulý týždeň tie vokály naozaj veľmi chýbali, dokonca aj porota minule spomínala, že by boli vhodné," vyjadrila sa Lucie Bikárová.

Počas finále sa na pódium vrátia Lucie Bikárová a Júlia Kramárová ako vokalistky. Zdroj: TV MARKÍZA

Okrem návratu vypadnutých, budú dnes večer prítomné aj rodiny finalistov. Všetci, samozrejme, prešli testovaním na koronavírus, a tak budú mať súťažiaci aspoň nejaké publikum. Dianu a Martina prídu podporiť rodičia, Dominiku a Barboru aj ich sestry a Giovanni bude mať v publiku aj svoju lásku Martinu, ktorá vypadla v poslednom supervýbere.

Čo sa týka piesní, ktoré budú finalisti spievať, tie sme vám prezradili už v piatok. Každý dostal tri skladby, avšak nie každý ich aj odspieva. Kým prvú a druhú budú spievať všetci piati, posledné zo zoznamu predvedú len najlepší traja. Po desiatich skladbách sa totiž zastaví hlasovanie a dvaja súťažiaci vypadnú.