Šokujúce slová vypadnutých superstaristov: Sme radi, že sme vonku... TOTO je dôvod!

V uplynulú nedeľu sa boj o titul Superstar a mastnú sumičku 75 000 eur skončil pre päticu z desiatky najlepších. Tesne pred bránami finále skončili Lucie Bikárová, Michal Šafrata, Timotej Májsky, Júlia Kramárová a Esther Lubadika. A hoci by sa mohlo zdať, že ich mrzí nepostúpenie do veľkého finále, opak je pravdou. Koniec koncov, aj byť v TOP 10 je riadny úspech.

TOP 10 Superstaristov. Do veľkého finále ich postúpilo 5. Zdroj: TV MARKÍZA

O svojich pocitoch po vypadnutí sa speváci zhovárali s moderátormi Telerána prostredníctvom videohovoru. Každý dostal otázku, ako vníma s odstupom času svoje vypadnutie. „Ja si myslím, že sme všetci v pohode. Je to tak, ako to byť malo a sme radi, že sme vôbec boli v tej finálovej desiatke, pretože to bol obrovský úspech a užili sme si to,“ vyjadrila sa mladučká Lucie Bikárová, ktorá zrejme hovorila za všetkých.

Potom dostali slovo vypadnutí chalani a tí prekvapili vyhlásením, že sú radi za vypadnutie. Každému inému človeku by to bolo zrejme minimálne trochu ľúto. „Som rád, že som sa toho mohol zúčastniť a že som sa dostal tak ďaleko, ale keď som vypadol, tak som sa možno cítil ešte lepšie, než keby som mal ďalší týždeň čakať, ako dopadnem,” šokoval sympatický Michal Šafrata. Za pravdu mu dal aj Timotej Májsky, ktorý rozdelil verejnosť na dva tábory – tých, ktorí ho milujú a tých, ktorí ho neznesú.

Timotej Májsky je rád, že nemusí na rozhodnutie o svojom osude čakať do nedele. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja sa rovnako pripojím k Michalovi, že to bola neskutočne pozitívna a vzácna skúsenosť a myslím si, že všetci sme načerpali mnoho skúseností, z ktorých budeme čerpať aj ďalej. Pripájam sa k Mišovi - ja som tiež radšej vypadol teraz, akoby som mal čakať do budúceho týždňa, že ako to dopadne,“ vyjadril sa Timo. Len ťažko sa však tomu verí. Veď do Superstar predsa ide každý s tým, že chce zvíťaziť.

Pre Júliu Kramárovú znamenal postup do TOP 10 veľké prekvapenie a je so sebou spokojná. „A prinieslo mi to veľmi veľa kamarátov, sme sa veľmi spriatelili my desiati, sme ako taká rodina teraz a myslím si, že to je najvzácnejšie teraz,“ opísala svoje pocity mladá Slovenka.

K slovu sa dostala aj Esther Lubadika, ktorú mali mnohí diváci v zuboch a podľa ktorých do finálovej 10-ky jednoducho nepatrila. Na vypadnutie sa pozerá triezvo a racionálne. Berie to totiž ako šancu. „Ja som tiež veľmi vďačná, že som v TOP 10, a je jedno, či sme boli desiati alebo deviati, dôležité je to využiť teraz. Tú možnosť, ktorá sa nám naskytla a pokračovať v tom, čo sme začali. Tvoriť, pracovať na sebe,“ tvrdí exotická speváčka.

Hoci sa zhodli na tom, že lepšie vypadnúť teraz, než čakať ako na ihlách v úplnom finále a byť v poriadnom strese, môže za tým byť aj iný dôvod. Všetci zo štábu, porota aj finalisti museli totiž pred priamym prenosom podstúpiť testovanie na koronavírus, ktoré nie je práve príjemné. Teraz budú musieť piati najlepší podstúpiť celú tortúru opäť a vypadnutým len tíško závidieť, že ich sa to už netýka.