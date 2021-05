Paľo Habera vydal ZÁKAZ pre politikov: Zoznam mien… Týchto nechcem vidieť na mojom koncerte!

Paľo Habera tým reagoval na iniciatívu istej bratislavskej reštaurácie, ktorá na svojom Facebooku zverejnila plagát s tvárami a menami politikov, ktorí sú v podniku neželanými hosťami. „Tak ako väčšina z vás, milí členovia vlády Slovenskej republiky, tak aj my sme fanúšikmi vizuálnych pomôcok,“ okomentovala reštaurácia plagát.

„Blacklist, keď chcete zoznam neželaných hostí, sme rozšírili o štátnych tajomníkov a o nespornú ikonu pandémie Mareka Krajčího. Záverom azda len, #dobrebude,“ zverejnili na Instagrame a poriadne tým pobavili svojich sledovateľov. A zdá sa, že zaujali aj známeho slovenského speváka Paľa Haberu, lebo sa práve týmto príspevkom inšpiroval.

A vydal svoj vlastný zákaz. Všetkým spomenutým politikom neodporúča navštíviť jeho koncert. „Pripájam sa k iniciatíve reštaurácie v Bratislave. Za mňa - NEŽELÁM si, aby ktokoľvek z TÝCHTO POLITIKOV navštívil niekedy v budúcnosti môj koncert!“ zverejnil na Instagrame Habera. A svoje rozhodnutie aj odôvodnil.

„Nechcem hrať pre niekoho, kto v týchto ťažkých časoch nepomohol kultúre a ľuďom, ktorí v nej pracujú. A nielen nám! Mohol by som tu ešte hodinu vypisovať všetky dôvody, ale to by aj tak nemalo žiaden význam. Tak už len jedno - nikto ma k tomuto príspevku nevyzval a nestratil som žiadne nervy. Je to len moje rozhodnutie a je mi jedno, čo si o tom kto pomyslí,“ dodal Habera.

Zdroj: Instagram P.H.