Brutálna URÁŽKA Eleny Vacvalovej: Priamo na oslave jej narodenín... Uff, skoro sa prepadol pod zem!

BRATISLAVA - Jojkárska relácia Sedem oslavuje jubileum - presne dnes sa totiž na obrazovkách objaví jej sté vydanie. A práve pri tejto príležitosti si moderátorka Elena Vacvalová (62) zaspomínala na vtipnú príhodu z minulosti. Keď oslavovala 50. narodeniny, kamarát ju nechtiac urazil... V tom momente by sa zrejme radšej prepadol pod zem!

Sté vydanie je jubileum, ktoré by chceli osláviť tvorcovia každej relácie... Aktuálne sa to podarilo humoristickej šou Sedem. Glosátori si pri tejto príležitosti pripili šampanským a popriali: „Takže vám aj nám želáme aspoň ďalšiu stovku a najmä, aby sme si to užili v zdraví a s úsmevom na tvári,“ zahlásila v úvode relácie Vacvalová, ktorej situácia pripomenula príhodu s jej životným jubileom.

Glosátori si pripili k 100. vydaniu relácie Sedem. Zdroj: TV JOJ

Stalo sa jej totiž niečo, čo by nechcela zažiť žiadna žena. „Urobila som takú väčšiu oslavu k môjmu jubileu a stala sa mi taká vec, na ktorú sa nedá len tak zabudnúť. Od kamaráta som dostala sklenené poháre, kde bolo vyryté moje meno a na ňom číslo 60. A to ma zarazilo, lebo ja som oslavovala 50-ku,“ začala rozprávať Vacvalová. Kamaráta sa preto išla opýtať, či to myslel vážne.

Ten bol chvíľu ticho, lebo nevedel, čo má v tej situácii povedať. „A potom hovorí: Vieš čo, ja sa necítim v poslednom čase dobre. Netuším, čo so mnou bude, tak som si povedal, že dám ti tú 60-tku, keby som sa nedožil,“ zahlásila moderátorka. Či je spomínaný nešťastník naďalej kamarátom, nevedno, no treba uznať, že sa v momente vedel vynájsť. Ako však poznáme Eňu, určite sa nad trapasom schuti zasmiala.