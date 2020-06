Známa Češka má svoj vlastný svet: Rozpráva sa s koronavírusom a kamaráti sa s kravami!

Najprv bola známou tvárou televízie, teraz sa venuje rovnováhe ženskej duše a tela. Je šťastne vydatá, má krásnu zdravú dcéru a našla zmysel života v duchovne a meditáciách. Fanúšikov na Instagrame zásobuje spôsobmi, ako meditovať, ako sa prečistiť a dokonca má aj blog Svět.nice, kde šíri svoje myšlienky. A práve tam uverejnila slová o tom, ako sa rozprávala s koronavírusom, ktorého sa ľudia tak veľmi obávali.

Lucie Špaková sa venuje duchovnu a ženskej životnej rovnováhe. Zdroj: Instagram L.V.

Spočiatku sa ho bála aj samotná Lucie, no kamarátka jej povedala, že odkedy s ním mala ona sedenie, už je v pohode. A tak sa plavovláska na to dala tiež. Vybrala sa do sauny, zavrela oči a začala meditovať. Keď už bola na tej správnej vlne, tak si k sebe prizvala koronavírus. „Požiadala som, nech na seba vezme podobu, s ktorou môžem komunikovať. Predstavil sa mi ako vysoká čierna bytosť so zvláštnymi chápadlami a nahnevanou tvárou. „Prečo prichádzaš? Aké je tvoje posolstvo?” opýtala som sa. „Mojím zámerom je donútiť ľudí k vnútornému rozjímaniu, prinášam očistu a veľké zmeny. To, čo je kvalitné, zostane, to, čo je iluzórne, vo veľkej väčšine zmizne. Prichádzam k ľuďom, ktorí potrebujú silnú ranu od života k tomu, aby sa zastavili a šli inou cestou. Pôsobím veľmi v energetickom poli nielen fyzicky, ale hlavne mentálne,” odpovedal,” píše sa na blogu Špakovej, kde takto opísala stretnutie s koronavírusom.

Lucie, samozrejme, nenechala nič na náhodu a rovno sa opýtala, čo by mala robiť preto, aby bola s COVID-19 v súlade, mohla byť zdravá a mať pokojný život. Aj na to jej vraj vírus spôsobujúci svetovú pandémiu odpovedal. Vraj nech s ním tancuje, dýcha, verí sebe a robí ďalej, čo ju baví. „Hlavne sa zastav,” povedal vraj vírus. „V tú chvíľu som ucítila, ako sa premieňa jeho žiara na bielu a ja ju objímam. Tancujeme spolu v srdci. Cítim obrovskú vďačnosť za to, čo prináša,” rozpísala sa o meditácii s koronou Lucie.

Dokonca sa Lucie mala zhovárať a tancovať s koronavírusom. Zdroj: svetnice.com

Po tom, čo sa „skamarátila" s kovidkom, však vyrukovala s ďalšou novinkou. Našla si totiž nové kamarátky. A sú nimi kravy. Doslova. Nie myslením, či správaním. Jednoducho zvieratá. „Už 3 mesiace mám za kamarátky tieto nádherné stvorenia. Každý deň ich pozorujem, ako v pokoji a s nadhľadom žujú trávu. Sú tak krásne pokojné, dôstojné – jednoducho mindfullnes v priamom prenose,” napísala Lucie k videu s kravou.

To však nie je všetko. Okrem toho, že ich považuje za svoje kamarátky, neprekáža jej ani to, ak ju samotnú nazvete kravou. „Pokiaľ mi niekto v živote povie ty krava, zloží mi naozaj najväčšiu poklonu,” píše. Nuž, nabudúce si asi radšej dvakrát rozmyslite, či slovo krava chcete použiť ako nadávku.

Napokon pridala aj video s kravami a napísala, že sú to jej nové kamarátky. Zdroj: Instagram L.V.