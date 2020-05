TOTO tu ešte nebolo: Jojkársky redaktor v hlavných správach dostal po papuli!

Divákom televízie sa sem-tam naskytne pohľad, ktorý rozhodne nečakali. Napriek tomu, že moderátori a redaktori sú pred kamerou ako doma, aj oni sa občas dostanú do nečakanej, šokujúcej či trápnej situácie. Jedna taká sa udiala v stredu počas hlavného spravodajského bloku televízie JOJ. Počas reportáže s podtitulom Zákaz nedeľného predaja totiž redaktor dostal facku.

Samuel Migaľ po vstupe pred kamerou schytal facku. Zdroj: TV JOJ

V reportáži sa preberala otázka, ktorá vo vysokej miere zaujíma najmä obchodníkov. Čakajú, či vláda stopne otvorenie obchodov počas nedelí alebo nie. Na celom vstupe bol zaujímavý však nielen obsah, ale aj asi dvojsekundový moment, keď si Samuel Migaľ vyslúžil facku, ktorú mu uštedril pravdepodobne niekto z jeho kolegov.

Nešlo však o to, že by povedal niečo nevhodné. Ba práve naopak. Toto gesto malo zrejme podporiť to, čo redaktor povedal len tesne predtým, ako schytal. „A zatiaľ čo politikov vo vnútri koalície zrejme čaká poriadna názorová búrka, podnikatelia sa po koronakríze chystajú na ďalšiu facku,“ ledva dopovedal Migaľ a na jeho líce letela dlaň. Zatváril sa prekvapene, no ihneď nato bol prestrih na respondenta. V tomto prípade šlo zrejme o kanadský žartík!