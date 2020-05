Veľké zmeny v JOJ-ke kvôli koronavírusu: Na TOTO zabudnite!

BRATISLAVA – Koronavírus, ktorý sa objavil vo svete, zasiahol mnohých. Drvivá väčšina ľudí sa musí vyrovnávať so zmenami, ktoré so sebou pandémia priniesla. Výnimkou nie je ani televízia JOJ. Po piatich rokoch pristúpila k zásadnej zmene.

Televízia JOJ patrí už roky medzi stálice na obrazovkách a medzi divákmi má svojich verných fanúšikov. Snaží sa im prinášať stále nové a nové programy a aj v čase koronakrízy hľadali cestu, ako obľúbené relácie naďalej točiť a vysielať. Dokonca spustili aj jednu novú s názvom Zostali sme doma. Vo svojich programoch sa snažili apelovať na ľudí, aby boli zodpovední, no zároveň nezabúdali na to, že sme v tom všetci spolu.

Zmenami prešlo celé Slovensko a neminulo to ani televíziu z Koliby. Hoci tá zmenu plánovala už skôr, práve koronavírus celý proces akoby nakopol a urýchlil. JOJ-ka sa totiž rozhodla zmeniť televízny vizuál a zladiť ho s modernými grafickými trendmi. Bol to proces, ktorý trval niekoľko mesiacov a vďaka COVID-19 do zmien pretavili aj čosi iné. Istú dávku spolupatričnosti.

Počas pandémie totiž jojkári čoraz viac používali slovné spojenie „S vami“, ktoré teraz pretavili do nového claimu. Ten tak nahradí pôvodný „Zážitok vidieť“, ktorý mali diváci možnosť registrovať posledné roky. Televízia ním dáva najavo, že za najdôležitejšie považuje budovanie vzťahu so svojimi divákmi, poznávanie a zrkadlenie ich sveta.

Na tento claim JOJ-ky zabudnite. Nahradí ho nový. Zdroj: TV JOJ

Tento slogan budú môcť diváci zachytiť v rôznych obmenách ako Každý deň s vami, Žijeme s vami, Snívame s vami, Zabávame sa s vami či Iba s vami máme zmysel. To však nie je jediná zmena. Grafika, na akú sú fanúšikovia JOJ-ky zvyknutí, bude tiež iná. Už povestná špirála ostáva, no zmení sa podklad.

„JOJ-ka zmenila svoju tvár, nadväzuje na ident minulých období a rozvíja ho. Takáto zmena je vždy výsledkom tímovej práce. Na jej vzniku sa podieľali naši ľudia z marketingu, vedenie kreatívy, copywriteri, grafici, animátori, experti na hudbu i produkcia. Bola to skvelá spolupráca. Teraz predstupujeme pred našich divákov a dúfame, že nás prijmú vrelo a s porozumením,“ povedala Ivana Semjanová, riaditeľka marketingu, PR a analýz televízie.

Keď kreatívny tím tvoril novú televíznu grafiku, museli pozerať aj na to, aby držali krok s najnovšími trendmi. „Zároveň zohľadňujeme súčasné estetické vnímanie diváka. Myslím, že sa nám to vždy darilo, aj preto vnímajú diváci náš vizuál ako moderný a dynamický,“ vyjadril sa Ondrej Garan Hutník, šéf kreatívy televízie.

Aj logo televízie prešlo zmenami. Zdroj: TV JOJ

A ako vlastne bude logo vyzerať po novom? Kým pred 5 rokmi opustilo štvorcové ohraničenie a špirála prešla redizajnom, teraz bude jojkársky „slimáčik“ biely a meniť sa bude pozadie. Diváci ho uvidia na rôznych farebných podkladoch, ktoré majú reprezentovať rôzny obsahový kontext. Okrem claimu a loga mení televízia aj layout obrazovky. To znamená, že infografika, kam spadá napríklad označenie sledovaného programu či vekové ohraničenie, bude teraz neprehliadnuteľná. Zmena sa týka dokonca aj audiologa a hudobného podkladu. Tie majú byť po novom jemnejšie. A kedy si tieto zmeny budú môcť diváci všimnúť? JOJ-ka ich nasadí už dnes o 20:30 hod pred večerným filmom.