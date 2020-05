Radikálna zmena Emmy Drobnej: FOTO Dlhé vlasy sú fuč, vystrihala sa na chlapca!

Emmu Drobnú si diváci Superstar môžu z jej začiatkov pamätať so svetlohnedými vlasmi, neskôr si vlasy zafarbila na výraznú ohnivú. Potom zrejme zatúžila po zmene a stala sa z nej blondínka, táto farba je jej favoritom až dodnes. To ale neplatí o dĺžke jej vlasov, ktorú postupne skracovala a teraz sa rozhodla pre naozaj radikálny krok.

Mnoho žien si počas začínajúceho leta svoju korunu krásy skráti, predsa len, vzhľadom na horúce počasie je to o čosi komfortnejšie. Emma sa ale nechala "ošmýkať" úplne nakrátko, niektorí by jej nový účes skrátka nazvali "na chlapca".

Emma Drobná sa podľa videa na Instagrame nechala vystrihať. Zdroj: Instagram

Kratšie vlasy má aj na fotografii, ktorú zverejnil jej partner Filip Šebo. Zdroj: Instagram

Niektorí jej budú pre túto zmenu fandiť, niektorí zrejme nie, no najpodstatnejšie je aj tak to, že sa to páči samotnej speváčke, ktorá síce ešte osobne žiadnu fotografiu nepridala, no "bonzla" ju jej kamarátka, moderátorka Becca na spoločnom videu. Záberom svojej vystrihanej lásky sa pochválil aj Filip Šebo, snáď sa teda speváčka fanúšikom už čoskoro ukáže v plnej paráde aj sama.