Konfliktný farmár ušiel zo statku a dnes... Farma a rakovina HO úplne zmenili!

DUDINCE – Pred tromi rokmi sa Milan Lalík (47) objavil v úspešnej markizáckej šou Farma. Ako účastník ôsmej série bol nezabudnuteľný, keďže sa rád zapájal do konfliktov a napokon zorganizoval aj nočný útek zo statku. Dnes je však tento človek minulosťou a účasť v reality šou a rakovina, ktorá zasiahla do jeho života, ho poriadne zmenili.

Každý správny fanúšik reality šou Farma si zaiste spomína na Milana Lalíka, ktorý sa objavil v ôsmej sérii. Počas šou mal niekoľko konfliktov s Mirom Povecom, ktorý napokon šou vyhral. Kedysi výbušný a sebecký človek je dnes podľa portálu markiza.sk minulosťou. Zmenila ho nielen Farma, ale aj rana osudu. Jeho manželke diagnostikovali rakovinu kostí, z ktorej sa, chvalabohu, dostala.

Tri roky po skončení reality šou, z ktorej najprv v noci ušiel a napokon odstúpil, je z Milana Lalíka iný človek. Počas farmy boli legendárne jeho hádky a ani doma nebol práve ukážkovým otcom či manželom. Bol sebecký a nevážil si obetavosť svojej manželky. Až do momentu, kým jej nediagnostikovali zákernú chorobu.

Milan Lalík bol na Farme legendárny svojimi konfliktmi s Mirom Povecom. Zdroj: TV MARKÍZA

Práve to bolo jedným zo spúšťačov, aby si vstúpil do svedomia a zmenil svoj život od základu. „To bola katastrofa, tie prebdené noci. Nespávali sme. Ona len utekala zo spálne, aby som sa ja vyspal. Tá žena vôbec nehľadí na seba, len na druhých. To ma trápi, že som to prehliadal. Že som si vôbec neuvedomil, čo mám po svojom boku,“ vyjadril sa pred rokom a pol v relácii V siedmom nebi, kde sa objavil so svojou rodinou.

Milan Lalík s rodinou sa objavili v relácii V siedmom nebi. Jeho manželka mala rakovinu kostí. Zdroj: TV JOJ

Jeho manželka napokon rakovinu porazila a obrátil sa aj Milan, stal sa z neho pozitívny človek, ktorý sa začal starať viac aj o svoje zdravie. Takto sa mu podarilo zhodiť 14 kilogramov a na jeho tvári je usídlený úsmev. V zdravom životnom štýle pokračuje a uvedomuje si, aké má šťastie, že má takú rodinu, akú má.

A čiastočne je za toto uvedomenie sa zodpovedná aj markizácka šou a samotná bývalá moderátorka Farmy Kveta Horváthová. Tá mu totiž počas noci pred duelom prehovorila do duše. „Nikdy nezabudnem na slová, ktoré mi Kvetka Horváthová povedala pri duelantskej chatke. Vraj po roku si budem môcť povedať, či som sa zmenil a či sa vonku nevrátim do starých koľají. Dnes s hrdosťou môžem povedať, že som sa nevrátil. Aj keď som na Farme nezvíťazil, vyhral som niečo omnoho vzácnejšie, ako sú peniaze - rodinu, šťastie, lásku, zdravie a ľudskosť!” povedal pre Markízu.