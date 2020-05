Prasklo tajomstvo slovenského speváka: Manželka je minulosťou, omylom priznal priateľku!

Lukáš sa k rozvodu vyjadrovať nechcel, spevák si svoje súkromie naozaj úzkostlivo stráži. Pamätným rozhovorom je jeden z Telerána, keď z neho moderátori silou-mocou chceli niečo o krachu vzťahu vypáčiť, spevák ich napokon musel razantne odbiť, aby sa k tejto téme už nevracali.

Aj preto bolo prekvapením, že nový vzťah priznal rovno v priamom prenose. Muzikant bol opäť hosťom Telerána, spoločne začali debatovať o svetri, ktorý sa nápadne podobal na ten z muzikálu Neberte nám princeznú. Lukáš vtedy povedal to, čo doteraz tajil a jeho priznanie z neho vyšlo zrejme len omylom vďaka uvoľnenej atmosfére.

Lukáš Adamec priznal novú priateľku Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Vzťah s bývalou manželkou je definitívne minulosťou Zdroj: Jan Zemiar

Stačilo sa opýtať, odkiaľ má sveter. „To bol hlavne nápad mojej priateľky a mama bola realizátorom. Ja som kedysi dávno dostal od mamy na Vianoce tiež podobný sveter, tak som tak podsúval mojej priateľke – jé, aký dobrý sveter, že by som taký raz chcel,“ vyjadril sa Lukáš a jeho vzťah bol razom odhalený bez toho, že by sa naň vôbec niekto pýtal. Nech to teda zaľúbencom spoločne vyjde a snáď bude mať vo vzťahu spevák teraz o čosi viac šťastia ako predtým.