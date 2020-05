Česká superstaristka je pozitívna na KORONAVÍRUS: Nakazila sa aj jej mama a... Druhýkrát som sa narodila!

PRAHA - Aj ona si myslela, že koronavírus sa jej netýka, napokon to dopadlo tak, že infikovala aj svoju mamu. Reč je o českej superstaristke Madalena Joao (36), ktorá sa pred pár dňami dozvedela, že je pozitívna na Covid-19.

V čase, keď ochorenie prepuklo, bola exotická speváčka v Anglicku. Napriek tomu si však nemyslí, že si "koronu" priniesla práve odtiaľ. „Po návrate sme boli 14 dní v karanténe a nič nám nebolo. Skôr som sa nakazila cestou autobusom z Prahy do Brna. Veľa ľudí si tam dávalo dolu rúška. Ja som ho synovi tiež na chvíľu dala dole, aby som mu mohla dať najesť,” vysvetlila Madalena pre portál Extra.cz.

Prvé príznaky si začala všímať až pred trinástimi dňami. „Myslela som si, že ma bolí hlava z vína, ale k bolestiam sa pridala aj horúčka a obvodný lekár ma poslal na hygienu,” uviedla s tým, že 30.apríla sa dozvedela výsledky, ktoré potvrdili, že je pozitívna. Onedlho sa dokonca nakazila aj jej mama.

Madalena pravdepodobne nakazila aj svoju mamu Zdroj: Instagram M.J.

„Od štvrtka je pozitívna aj moja mamička, ktorá to pravdepodobne chytila ​​odo mňa, pretože nikam nechodí a žijeme v jednej domácnosti,” povedala speváčka, ktorá dúfa, že aktuálne má už to najhoršie za sebou. „Druhýkrát som sa narodila, uvedomila som si, aké je dôležité tráviť čas s rodinou. Chcela by som apelovať na ostatných, aby vírus nebrali na ľahkú váhu,” odkázala všetkým.