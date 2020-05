Obrovský šok v jojkárskom Inkognite: Tajný hosť Igor Matovič im dal poriadne zabrať!

BRATISLAVA - Inkognito patrí medzi obľúbené jojkárske relácie a diváci vždy najviac tešia na to, ako sa štvorica hádačov bude snažiť odhaliť identitu tajného hosťa. Kým donedávna to boli zväčša tváre zo šoubiznisu či športovci, objavila sa tam už aj prezidentka. V pondelkovej časti sa ukáže premiér Igor Matovič, ktorý dá hádačom riadne zabrať!

Ešte donedávna bola relácia Inkognito na JOJ-ke, aspoň čo sa tajných hostí týka, zameraná najmä na šoubiznis a šport. Avšak vedľa Vlada Voštinára v minulosti zasadla aj prezidentka Zuzana Čaputová, čo poriadne rozvírilo hladinu medzi divákmi. Tí sú toho názoru, že ako politicky vysoko postavená nemá čo robiť v zábavnom programe.

Premiérovi Igorovi Matovičovi zmerali teplotu. Zdroj: TV JOJ

Napriek tomu, si televízia JOJ tentoraz pozvala nového premiéra Igora Matoviča, ktorý dal hádačom poriadne zabrať. Ako býva zvykom, štvorica humoristov pri hádaní tajného hosťa vtipkovala, no keď sa dozvedeli o koho ide, úsmev im tak trochu zamrzol na tvári a ostali v poriadnom šoku. Samozrejme, keďže je situácia, aká je, tak celé natáčanie prebiehalo za prísnych hygienických opatrení. Ako sme sa dozvedeli, pred začiatkom premiérovi odmerali teplotu a dostal aj dezinfekciu. Dokonca vyfasoval aj jojkárske rúško.

Kým ešte nebolo jasné, kto sedí vedľa Vlada Voštinára, štvorica hádačov sa pustila do vtipkovania. „Je aktívny v politike a stíha ešte aj sem prísť? Igor, ste to vy?“ opýtala sa Zuzka Šebová neveriacky, čím prihrala doslova na smeč Hudákovi.„Počkaj ale, keby to bol pán Igor, tak musel by mať Vlado by od neho musel mať 2-metrový odstup,“ vtipkoval Michal. To ešte netušili, že si reálne robia žarty z premiéra, ktorý sedí oproti nim.

Z tajného hosťa Igora Matoviča si hádači uťahovali. Zdroj: TV JOJ

Napokon ho odhalila ostrieľaná Zdena Studenková, ktorej sa ani veriť nechcelo, že je naozaj tam. „Tak sa to spýtame. Ty si to začala, je to na tebe Zuzka. Je náš vzácny hosť náš premiér?" opýtala sa Zdenka. „Áno," znela prostá odpoveď moderátora. Hádači však neverili a tak si nedávali dole ani škrabošky. „Čože?" reagovali. „Ako u nás sedí teraz normálne?" čudoval sa Hudák a Zdena Studenková bola extrémne šokovaná: „U nás sedí pán premiér Matovič?"

Opäť im dal Voštinár za pravdu, čo podporil aj gong. Keď si dali dolu škrabošky, nechceli veriť vlastným očiam, no naozaj pred nimi sedel premiér. Marián Čekovský, Michal Hudák, Zuzana Šebová aj Zdena Studenková ostali v riadnom šoku. Ako sme sa však dozvedeli zo zdroja, Igor bol veľmi priateľský a s hádačmi sa aj porozprával a pofotil. Epizódu s premiérom si môžete pozrieť už v pondelok večer na obrazovkách JOJ-ky.