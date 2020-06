Studenková priznala vážne zdravotné problémy: Obrovský opuch... Odnesú ma v cínovej truhle!

BRATISLAVA - Herečka Zdena Studenková (66) je neodmysliteľnou súčasťou jojkárskeho Inkognita. No a práve tam plavovláska prezradila, že trpí vážnymi zdravotnými problémami. Stačí malý podnet a hlava jej opuchne tak, že ju rovno môžu odniesť v cínovej truhle!

O svojom nepríjemnom zdravotnom probléme porozpráva v dnešnej časti jojkárskeho Inkognita. Reč na to prišla, keď hádala povolanie jedného z hostí. „Ja sa inak niekedy až čudujem, na čo všetko existujú bylinky. A ja keby som si ich dala, tak ma rovno odnesú v cínovej truhle,“ prezradila Studenková.

Keď sa jej kolegovia hádači začudovali, prečo by ju mali odnášať rovno v truhle, informáciu vysvetlila. Trpí problémom, ktorý sužuje mnohých Slovákov - lenže v silnejšej forme. „Lebo ja som alergik, ja by som sa do inej ani nezmestila,“ povedala vzápätí herečka. Hosťovi preto položila otázku, šitú priamo na svoju mieru.

„Takto sa spýtam - ja som silný alergik, na všetky byliny, trávy, pele, a tak ďalej. To, čo vy vyrábate, môžem používať aj ja na nervy? Ha, a teraz buďte múdri!“ položila otázku Studenková. „Lebo keď mne náhodou také dáte, tak mne takto napuchne hlava, nenájdete otvor,“ dodala.