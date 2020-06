Trapas Michala Hudáka v Inkognite: Hanbil sa ako pes... TOTO nerozdýchal!

BRATISLAVA - Jojkárske Inkognito malo vo štvrtok večer opäť svoju premiéru a štvorica hádačov sa zapotila pri odhaľovaní povolaní i tajného hosťa. A najviac Michal Hudák, ktorý si takmer s každým tyká. Do relácia prišiel jeho dobrý kamarát Dárius Haraksin, no to, čo sa udialo pri odhaľovaní jeho identity, herec len tak ľahko nerozdýcha.

Televízia JOJ včera odpremiérovala ďalšiu časť obľúbenej relácie Inkognito. Štvorica hádačov v zložení Michal Hudák, Marián Čekovský, Jozef Vajda a Juraj Šoko Tabáček si potrápila mozgové závity, no i tak mali len 25 % úspešnosť.

Nepodarilo sa im odhaliť dve povolania a dokonca ani tajného hosťa, ktorým bol jojkársky moderátor a redaktor Dárius Haraksin. Ten je dokonca dobrým kamarátom Miša Hudáka, ktorého doslova fackovala hanba, že ho neuhádol. „Ty kokos... Toto je ťažké, bude hanba,“ zahlásil ešte počas hádania a už zrejme tušil, že sa tak i stane.

Už počas hádania Michal Hudák predpovedal, že to bude hanba. A veru, že sa hanbil. Zdroj: TV JOJ

Keď napokon Vlado Voštinár odhalil jojkárovu identitu, Michal Hudák nechcel veriť. „Čo si sa zbláznil? Haraksin. Ježiši Kriste, ja si nedávam dole masku... My rovnaký parfém používame. Ježiš, áno, však mokol tam v tej Amerike, na tom daždi. Ja si nedám dole masku,“ zahlásil herec a skutočne si ako jediný nezložil škrabošku. To, že neuhádol svojho kamaráta nevedel rozdýchať a masku si zložil až potom, čo ho vyzval samotný Daro. Michal sa mu totiž nevedel ani pozrieť do očí.

Aby boli v obraze aj diváci, dostal ich doň Vlado Voštinár: „Oni sa stretávajú inak denne na chodbách televízie.“ Michal Hudák bol totálne mimo z neúspešného hádania. „Ja som si myslel, že on to hneď dá, kvôli tomu parfému, lebo máme rovnaký,“ zahlásil Haraksin. Michal sa však predsa len snažil zachrániť svoj neúspech aspoň tým, že ho pomýlila Vladova odpoveď na otázku, či má hosť vlastnú reláciu.

„Jáj bože, mňa to zmiatlo, že si dal správy. A on mal reláciu niekedy svoju vlastnú. To si mohol povedať nemá, mal. Stačilo povedať mal,“ snažil zachrániť situáciu. Samozrejme, že Hudáka mrzelo neuhádnutie kamaráta, no diváci sa aspoň skvele zabavili. Nestáva sa totiž často, že by tajný hosť ostal neodhalený.