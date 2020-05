Kmotríková po "odchode" z televízie: Zakotvila v TA3... Nečakaná reakcia JOJky!

Po oznámení odchodu z JOJky sa Kmotríková k svojmu ďalšiemu pracovnému pôsobeniu vyjadrovala veľmi neurčito. Povedala iba toľko, že sa plánuje venovať charite, v marci už boli jej slová o tom, kam smeruje, oveľa konkrétnejšie. „V inej spravodajskej televízii, neviem, či to tu smiem povedať, TA3, rozbieham nový projekt a ten je práve venovaný cystickej fibróze,“ vyjadrila sa v šou V siedmom nebi.

Cystická fibróza je zákerné ochorenie, ktoré o život pripravilo jej prvorodenú dcérku Natálku (†5), čo bude zrejme hlavným dôvodom, prečo Adriana na spoluprácu s TA3 prikývla. Aktuálne už naplno zarezáva a na televíznych obrazovkách 11. apríla uviedla prvý diel svojej relácie Život s cystickou fibrózou, kde diskutuje s odborníkmi a spoločne sa laickej verejnosti snažia podať bližšie informácie o ochorení i jeho liečbe.

Adriana Kmotríková v TA3 moderuje reláciu Život s cystickou fibrózou. Zdroj: TA3

Ak by ste čakali, že JOJ-ka sa na blondínku pre jej prestup ku konkurencii pozerá krivo, boli by ste na omyle. Svojej bývalej kolegyni to zo srdca prajú a pre jej rozhodnutie našli absolútne pochopenie. „Adriane Kmotríkovej držíme palce v profesionálnom aj súkromnom živote a sme radi, že sa jej darí,” povedala pre Topky.sk hovorkyňa televízie JOJ Lucia Kulihová, keď sme sa pýtali, ako na Kolibe reagovali na jej prestup. Z ich slov teda jasne vyplýva, že v televízii voči Kmotríkovej pre jej rozhodnutie žiadnu zášť necítia a ktovie, možno sa raz predsa len rozhodne pre "návrat domov".