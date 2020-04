Dara Rolins dostala náklad za češtinu: Nevieš po slovensky?

PRAHA - Opäť sa do nej pustili! Väčšina Slovákov žijúcich v zahraničí sa časom musí prispôsobiť a namiesto svojej rodnej reči prepnúť na cudzí jazyk. V susednom Česku našťastie nič podobné nutné nie je, keďže sa tam, až na výnimky, dokážeme dorozumieť bez najmenších problémov. Speváčka Dara Rolins (47) si však češtinu osvojila natoľko, že ju tam využíva úplne bežne. A práve to opäť vytočilo niektorých Slovákov...

Nedávno totiž pre TV Prima poskytla rozhovor o tom, ako s dcérkou Lolou prežívajú domácu karanténu. No a keďže ide o českú televíziu, speváčka na otázky odpovedala v češtine. Z jej rozhovoru si neskôr vystrelil Fero Joke, ktorý na svoj profil zavesil príspevok, kde interview sparodoval. Väčšina jeho fanúšikov sa skrátka dobre pobavila, našli sa však aj takí, čo si do Rolins potrebovali kopnúť.

Poznámky sa týkali práve jej češtiny. „Och Bože, pomôž im. Slovákom, čo zázračne zabudli po slovensky. Hanbiť sa za takýchto krajanov, Česi nikdy nebudú hovoriť slovensky,” napísala neznáma žena. „Prečo vlastne ona hovorí česky, keď je Slovenka?” či „Ach, prečo Slovák v Česku automaticky zabudne po slovensky?” hnevali sa ľudia, niektorí ako príklad uviedli aj Andreu Verešovú.

Dara Rolins poskytla rozhovor v češtine. následne ju sparodoval Fero Joke. Zdroj: Tv Prima

Fero Joke Zdroj: Instagram F.J.

Nuž, odpoveď je pomerne jednoduchá. Dara v Česku žije už naozaj dlhé roky a tento jazyk sa na ňu prirodzene časom nalepil. Rovnako je na tom aj Andrea Verešová, ktorá má so slovenčinou síce občas menšie problémy a vyšiel z nej už nejeden brbt. Ani jedna dáma však nezabudla, odkiaľ pochádza a jazyk používajú podľa toho, s kým sa rozprávajú – no a so Slovákmi zásadne hovoria rodnou rečou.