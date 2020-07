Dara Rolins sa má ako vo vatičke: Milión mesačne a... To ešte nie je všetko!

Dara Rolins si budovala svoju kariéru už od detstva a dnes patrí medzi hviezdy, za ktoré si proste poriadne priplatíte. Speváčka teraz úplne otvorene prehovorila o svojich príjmoch pre Forbes.

Zdroj: Forbes

Hoci aktuálne sa svet zmieta v koronakríze, Dara sa zrejme obávať nemusí, určite si zo svojich zárobkov čo-to odložila. „Za normálnych, nepandemických okolností zarobím okolo 700-tisíc až milión korún mesačne len za živé vystúpenia, teda koncerty a komerčné akcie. K tomu miliónové kontrakty z Instagramu,” prezradila speváčka, ktorá má ale na výplatnej páske aj tanečnice, manažéra, účtovníčku či asistentku, ktorá jej nedávno poslala varovnú správu: „Teraz by som odporučila neutrácať, doba je zlá.”

Zdroj: Vlado Anjel

Ako populárna umelkyňa dodala, daň za vysoké príjmy je tiež vysoká – žije prakticky na zadnom sedadle auta. A k tomu má samozrejme plný diár. Honorár totiž nepríde len tak zadarmo. „V priemere 10, v čase večierkov aj 20 vystúpení mesačne, keď nie je korona. Počítam do toho aj vystúpenia na komerčných akciách,” uviedla. Niekomu sa to môže zdať málo, ale v tomto prípade nejde o prácu, kam to každý deň trvá 30 minút či jednu hodinu. „To sú hodiny, hodiny, hodiny na cestách. Som kočovník, regulérny kamioňák. Aj keď to auto nešoférujem, je to únavné,” posťažovala sa Dara.

Najhoršie je, keď sa nepodarí naplánovať akcie bez zbytočného jazdenia hore-dole. „Občas je to fakt nezmyselné, ale niekedy sa to proste nedá urobiť lepšie. Zakaždým bojujem s tým, koľko času premárnim. Čo všetko som mohla urobiť. A hlavne, koľko veľa vecí sme si mohli povedať a prežiť s mojou dcérou Laurou, čo všetko som jej mohla ukázať. Tá zmes výčitiek ma ničí,” priznala Rolins.