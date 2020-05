Hviezda markizáckych Oteckov šťastím bez seba: Prvé FOTO bábätka!

V minulosti síce randil so svojou hereckou kolegyňou Janou Kovalčíkovou, no ich vzťah sa rozpadol a on napokon skončil v náručí krásnej Katky. Tú prvý raz priviedol do spoločnosti minulý rok v apríli a ich láska nabrala rýchle obrátky. Dvojica sa už totiž stihla vziať a majú spolu aj synčeka.

Katka priviedla Romanovi na svet prvého potomka ešte koncom marca a šťastní, ešte stále čerství rodičia, mu vybrali meno Filip. Kým doposiaľ sa hrdý otec chválil len zábermi toho, ako svoj poklad kočíkuje, nedávno odtajnil výzor malého chlapčeka. Tá fotografia nejednej citlivej duši roztopí srdce. Veď pozrite, akí sú spolu rozkošní.