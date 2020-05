Seriálová hviezda Markízy je tehotná: Koniec v Oteckoch?!

BRATISLAVA – Hoci sa o jej tehotenstve šepkalo už dlhšie, oficiálne to herečka s manželom potvrdili pred dvomi týždňami. Anna Jakab Rakovská (26) sa už čoskoro stane mamou. Momentálne je brunetka hviezdou markizáckeho, veľmi obľúbeného seriálu Oteckovia, kde stvárňuje učiteľku Alicu. Čo bude s jej postavou?

O niekoľko týždňov sa z markizáckej herečky stane po prvý raz mama. Svoje tehotenstvo potvrdila Anička Jakab Rakovská spoločne s manželom Robom Jakabom na sociálnej sieti. V seriáli Oteckovia sa skvele uchytila a stvárňuje učiteľku Alicu. Na webe televízie markiza.sk sa objavila informácia o tom, či otehotnie aj Aničkina postava.

Anička Rakovská sa čoskoro stane mamou. Zdroj: Instagram A.J.R./Dorota Holub

Rodená Prešovčanka je druhá v poradí, ktorá stvárnila v Oteckoch učiteľku a tvorcovia seriálu sa musia vysporiadať s jej tehotenstvom. Pôvodne totiž túto úlohu hrala Mary Bartaloš, ktorá z projektu odišla, aby sa mohla naplno venovať materským povinnostiam. Jej postava tak neotehotnela, ale odišla preč. S tehotenstvom sa televízia musela popasovať aj v prípade Zuzany Porubjakovej, teda seriálovej Simče. Tu však najkrajšie povolanie ženy do seriálu zakomponovali. Ako to bude s Aničkou Rakovskou? Premietne sa jej tehotenstvo do postavy alebo snáď jej postava skončí?

„Anička Jakab Rakovská je vo svojom súkromnom živote v radostnom očakávaní dieťaťa. V tom seriálovom živote sa táto skutočnosť nepremietne do deja. Akým spôsobom sa tehotenstvo obľúbenej herečky vyrieši v rámci seriálu, na to si diváci budú musieť počkať až do vysielania nových dielov,“ povedal pre už spomínaný web Michal Borec, riaditeľ PR a marketingu TV Markíza.

Skončí učiteľka Alica v seriáli? Zdroj: TV MARKÍZA