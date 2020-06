Hviezda Oteckov v seriáli končí: Rozlúčka s kolegami!

Seriál Oteckovia sa teší veľkej obľube u divákov od začiatku svojho vysielania. V projekte sa objavili mnohí herci a herečky a tvorcovia sa dokonca museli popasovať s tromi tehotenstvami. Kým Mary Bartalos sa rozhodla v seriáli skončiť a venovať sa naplno materským povinnostiam, radostné očakávanie Zuzany Porubjakovej bolo zakomponované do deja. V druhom stave je aj predstaviteľka učiteľky Alice, ktorá zaujala miesto po Mary Bartalos, Anna Jakab Rakovská.

Anička Jakab Rakovská s manželom čakajú bábätko. Zdroj: Instagram A.J.R./Dorota Holub

Tá s manželom Robom Jakabom potvrdila radostnú správu pred vyše mesiacom prostredníctvom sociálnej siete. A tak sa naskytala otázka, čo bude s jej postavou v seriáli. V jednom mali tvorcovia jasno a to, že do deja sa jej tehotenstvo nepremietne. „Anička Jakab Rakovská je vo svojom súkromnom živote v radostnom očakávaní dieťaťa. Avšak v seriáli Oteckovia sa táto skutočnosť do deja nepremietne. Akým spôsobom sa tehotenstvo obľúbenej herečky vyrieši v rámci seriálu, na to si diváci budú musieť počkať až do vysielania nových dielov,” vyjadrila sa pre topky.sk PR manažérka Andrea Macáková.

Jedno je však isté. Nateraz Anna Jakab Rakovská v seriáli končí a už má za sebou aj poslednú klapku. „Anička Jakab Rakovská absolvovala minulý týždeň svoje posledné nakrúcanie seriálu Oteckovia pred jej materskou dovolenkou. Hereckí kolegovia ju na záver nakrúcania prekvapili obrovskou kyticou ruží,“ prezradila nám Andrea Macáková.

Nádhernou kyticou sa herečka pochválila aj na sociálnej sieti a nezabudla sa ani poďakovať. „Túto krásnu kytku som dostala od kolegovcov z Oteckovcov, ktorým zároveň ďakujem za spoločnosť na pľacoch, trpezlivosť a príležitosť spoznať všetkých vás. Pozdravujem decká a najmä všetkých fanouškov,“ napísala Anička. Ako a či sa úplne uzavrie dejová linka učiteľky Alice, na to si musíme počkať.

Kolegovia zo seriálu Aničke na rozlúčku darovali kyticu ruží. Zdroj: TV MARKÍZA