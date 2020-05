Vážny krok vo vzťahu Táslera s novou frajerkou: Exkluzívne FOTO... Už TO neutaja!

BRATISLAVA - Tak títo dvaja čas nestrácajú! Počas minulého leta sa prevalilo, že sedemročné manželstvo Ivana Táslera (40) a Anny Táslerovej je v troskách. Muzikantovi do oka padla vizážistka Denisa (25), nuž a po niekoľkých usvedčujúcich fotografiách nezostalo Táslerovcom nič iné, ako priznať, že ich vzťahu odzvonilo....

Ivan a Denisa sa dali dokopy po svadbe Jána Ďurovčíka a Barbory Ďurovčíkovej, kde bola brunetka pozvaná ako hosť zo strany nevesty, keďže dámy sú blízke priateľky. O dva mesiace nato bol už čerstvý pár prichytený na verejnosti a zo záberov bolo zjavné, že ide o čosi oveľa viac ako obyčajné kamarátstvo.

Spevák a jeho nová frajerka do toho skočili celkom expresne. Ich románik sa prevalil len v auguste 2019, no už o tri mesiace na to sa začalo šuškať, že mladá kráska sa v Táslerovom byte neďaleko centra Bratislavy akosi udomácnila. Dnes je už zjavné, že nešlo iba o klebety.

Denisa a Ivan zdieľajú spoločné bývanie Zdroj: Vlado Benko Jr.

Sexi vizážistka sa k Táslerovi nasťahovala Zdroj: Vlado Benko Jr.

Nášmu fotografovi sa Vernú počas posledného obdobia podarilo niekoľkokrát prichytiť pred bytom slovenského muzikanta, ako inak, s vlastnými kľúčmi. Tak, ako si z bytu odskočila, sa do neho neskôr aj vrátila a je teda nad slnko jasnejšie, že dvojica spolu už nejaký ten čas naozaj žije. No a ktovie... Keďže tento vzťah nabral raketovú rýchlosť, možno sa už onedlho dočkajú aj spoločného bábätka.