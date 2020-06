Ivan Tásler riadne prestrelil: Spŕška vulgarizmov v priamom prenose JOJ-ky... Produkcia nech ide do p*če!

BRATISLAVA – Tak toto poriadne prestrelil. Ivan Tásler (40) bol v piatok piateho júna hosťom v jojkárskej relácii Ranné noviny, ktoré sa vysielajú naživo. Počas živých prenosov sa môže stať, že časový harmonogram sa trochu posunie a to sa zrejme stalo aj v spomínanej relácie. Spevák tak musel 20 minút čakať, čo mu nebolo po vôli a spustil spŕšku vulgarizmov.

Televízia JOJ počas pracovného týždňa vysiela v skorých hodinách reláciu Ranné noviny. Tá ide naživo a okrem spravodajských blokov v nej moderátori vítajú aj hostí. V piatok si pozvali lídra kapely IMT Smile Ivana Táslera, no to sa im vypomstilo. Spevák totiž musel pár minút počkať na svoj vstup a to sa mu nepáčilo tak, že si nedal servítku pred ústa a začal zúriť.

Ivan Tásler sa poriadne rozčúlil a v živom vysielaní padla spŕška vulgarizmov. Zdroj: Vlado Anjel

K situácii došlo v čase, keď športová moderátorka hlásila správy a jej komentár bol sprevádzaný zákulisným vulgárnym výlevom Táslera. Diváci sa tak zrejme viac sústredili na to, čo sa ozýva z pozadia. „Však som tu mohol prísť o ôsmej. Čo vám j*ebe úplne? Na čo som tu prišiel? Nech ide do p*če celá produkcia,“ navážal sa do televízie rodák z Prešova, čo počulo celé Slovensko.

Lídra obľúbenej skupiny nahnevalo to, že musel skutočne len niekoľko minút počkať v zákulisí, kým sa posadí pred kameru. Dokonca chcel ísť rovno za niekým, zrejme z výrobného tímu. „Načo som tam stál jak k*kot 20 minút?“ rozčuľoval sa. Je zrejmé, že si neuvedomil, že ho môže byť vo vysielaní počuť, inak by si snáď dal väčší pozor na jazyk. No mohol rátať s tým, že v živom vysielaní sa niekedy veci zvyknú poposúvať.