Hviezda markizáckych Oteckov viac nie je sama: Konečne priznala frajera!

Zuzka Kraváriková je síce mladá, no jej hviezda vďaka seriálu Oteckovia už vystrelila do neba. Dopomohla k tomu aj jej účasť v šou Tvoja tvár znie povedome. Brunetka má kopec fanúšikov, a tých, ako inak, zaujíma aj to, či má seriálová Dorka v reálnom živote po svojom boku frajera. Túto otázku sa jej pýtali už v marci, na čo im odpovedala len veľmi neurčito. „Je niekto, kto mi je obzvlášť sympatický a ja som jemu obzvlášť sympatická,” vyjadrila sa vo videu.

Zuzka Kraváriková konečne priznala frajera. Zdroj: Instagram Z.K.

Zdá sa však, že mladík, s ktorým si boli obzvlášť sympatickí, sa napokon stal jej priateľom. Mladá herečka to dala vedieť svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete a videa na jej youtubovom kanáli. K záberu na Instagrame napísala: „Vaša najčastejšia otázka... A odpoveď si snáď zaslúži samostatné videjko, lebo zdá sa nám, že je to vážne.”

Na portáli, kde denne pribudnú aj stovky videí, sa včera objavil aj príspevok od Kravárikovej. Znie v ňom skladba Jany Kirschner, ktorú však spieva Zuzka a na záberoch sa objavuje herečka s priateľom, ktorého tvár, samozrejme, neukázala „Pýtali ste sa často, tak odpovedám... Áno mám, ja jeho a on mňa. Máme sa!” znie popis najnovšieho videa. Na záberoch vidieť, že predstaviteľka Dorky naozaj našla šťastie a úsmev jej z tváre neschádza.