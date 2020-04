Karanténa Skrúcaného a tehotnej Judínyovej: FOTO Štefan si nechal narásť bradu a... Vybrali meno pre dcérku!

So Štefanom sa ráno spojili moderátori Telerána, ešte predtým však pustili dokrútku o tom, ako trávi čas počas domácej karantény. Snáď nikomu neuniklo, že herec a zabávač si nechal narásť dlhú bradu. „Nechal som si oddýchnuť pokožku, takže zároveň sa tak pripravujem na postavu Mikuláša alebo Deda Mráza, lebo asi vtedy budeme môcť hrať najbližšie,” vtipne poznamenal.

Spomínanú dokrútku pripravoval v budúcom domove, ktorý bude zdieľať s Erikou a bábätkom.skonštatoval vo videu a potom sa do Telerána prostredníctvom telefonátu prepojil naživo.

Štefan Skrúcaný si nechal narásť dlhú bradu. Zdroj: TV MARKÍZA

Lenka s Romanom sa zaujímali, či už medzi ním a Erikou padlo rozhodnutie ohľadom mena ich dcérky, ktorá príde už onedlho na svet. „Sme už vo finále, ale nerád by som to takto prezrádzal. Nemám ešte mandát od Eriky, aby som to prezradil. Máme úzky výber, dokonca by sme boli aj vo finále s tým menom, ale neradi o tom rozprávame, aby sa veci nezakríkli,” vyjadril sa Štefan záhadne, no svojho favorita už evidentne majú.