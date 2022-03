Pamätáte si krásnu blondínku z Diskopríbehu? FOTO Oslávila 50-ku, ale… Neuveríte, ako DNES vyzerá!

Ako blondínka prezradila, kariéru rozbehla vďaka niekdajšiemu choreografovi a dnes známemu stand-up komikovi Ivovi Ladižinskému. Ten si blondínku spolu s Dianou Mórovou všimol v Bielom divadle a vytiahol ich do relácie Triangel. A potom sa to rozbehlo - Mariana sa objavila vo viacerých videoklipoch a bolo už len otázkou času, kedy ju niekto obsadí do väčšej úlohy.

Prišlo to po videoklipe k piesni Klasika od Elánu. „Držali sme sa s Dianou Mórovou v prvom rade a tam si ma režisér všimol. Blond dievča s detskou tváričkou... A vtedy si povedal: To je ona! Aspoň takto mi to opísal sám režisér Diskopríbehu Jaroslav Soukup,“ prezradila českému Blesku. Od natáčania hudobnej komédie uplynulo už celých 35 rokov, no herečka si na natáčanie dodnes živo pamätá.

„Hneď od začiatku sme tam všetci boli super partia. Mali sme rovnaký humor. Veľmi sme sa nasmiali,“ pokračovala predstaviteľka krásnej Evy. S niekdajšími kolegami však v kontakte už nie je. Občas si vraj napíše iba s Jarkou Stránskou, ktorá stvárnila kaderníčku Jitku. No rada by to po rokoch napravila. Aktuálne blondínka žije na Slovensku, hoci dlhší čas žila v zahraničí.

Tam ju priviedol jej expartner. Túžba po rodine ju však doviedla späť do svojej domoviny. „Som rodinne založená a popravde, žila som tam so starším mužom - o 24 rokov. S ním sme sa ale priateľsky dohodli, že ja chcem ešte rodinu. Okrem toho mi chýbala aj moja vlastná rodina - mama, otec, sestra. On bol aj natoľko galantný, že to pochopil. Tiež sa bál, že by som ho možno o 10 rokov opustila a že by som s ním nezostarla. A ja som mu to nevedela sľúbiť. Stále sme v kontakte,“ dodala Mariana.

Aktuálne má krásna blondínka 50 rokov a okrem iného sa venuje aj módnemu blogovaniu. Na sociálnej sieti Instagram sa pýši fotkami, ktorými by pokojne mohla konkurovať aj o 20 rokov mladším ženám. Mariana vyzerá super, no má to aj tvrdo odmakané - pravidelne cvičí, behá, venuje sa joge. No stojí to za to. Veď pozrite sami!