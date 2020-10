Herec zo seriálu Kutil Tim vo väzení: Hrozivé detaily... Priateľku mal chytiť pod krk a škrtiť!

Všetko sa malo stať v piatok v noci. Vtedy si Zachery so svojimi priateľmi vyrazil do jedného z klubov v Oregone. Ešte v ten večer sa na jeho profile na Instagrame objavila fotka, kde je herec so štyrmi dievčatami a pred nimi stojí fľaša vodky. Zrejme aj tá mohla za jeho následné vyčíňanie. Už o niekoľko hodín neskôr totiž skončil na policajnej stanici.

Zachery Ty Bryan skončil vo väzení po tom, čo sa mal snažiť uškrtiť svoju priateľku. Zdroj: kezi.com

Podľa britského webu Daily Mail si to Bryan z klubu namieril do domu svojej priateľky. Medzi partnermi následne vypukla veľká hádka, počas ktorej údajne Zachery chytil svoju polovičku za krk a snažil sa ju uškrtiť. Žena sa vraj snažila zavolať si pomoc. No keď chytila telefón, on jej ho vytrhol a odhodil preč. Nakoniec sa jej podarilo utiecť k susedom a odtiaľ privolala políciu, ktorá Zacheryho zatkla.

Slovenská verejnosť Bryana pozná ako najstaršieho syna Brada zo seriálu Kutil Tim. Ten sa natáčal v rokoch 1991 až 1999. Zachery si vďaka stvárneniu spomínanej postavy dokonca v roku 1999 vyslúžil aj cenu Young Artist Award.

Zachery ty Bryan si v seriáli Kutil Tim zahral najstaršieho syna Brada. Zdroj: American Broadcasting Company (ABC)

