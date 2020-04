Adela Vinczeová podstúpila operáciu: Hrozba rakoviny... Konečne prehovorila!

BRATISLAVA – Momentálne je na Slovensku i vo svete situácia, keď sme takmer všetci zavretí vo svojich domovoch. Výnimkou nie je ani moderátorka Adela Vinczeová (39), ktorá si však karanténu dobrovoľne-nedobrovoľne predĺžila a doma je už od polovice februára. Ostrieľaná profíčka to najprv tajila, no napokon sa rozhodla prehovoriť v rámci prevencie!

Adela Vinczeová tajila operáciu, ktorú podstúpila, vyše dvoch mesiacov. Hoci svet momentálne trápi najmä koronavírus, ostatné choroby aj tak nevymizli a mnohí sú stále ohrozovaní aj onkologickými ochoreniami. Riziko rakoviny sa objavilo aj u ostrieľanej moderátorky, a práve preto šla pod nôž. Pre magazín Madam Eva sa rozhodla prehovoriť, aby vystríhala aj ostatné ženy, nech nepodceňujú prevenciu.

,,Priznám sa, že v karanténe som už od 11. februára, čiže som doma už strašne dlho. Bola som totiž na konizácii krčka maternice a myslím, že je dôležité o tom hovoriť kvôli prevencii. Nebolo to žiadne prekvapenie, chodím poctivo, raz za pol roka, sledovala som to, lebo som mala cytológiu už dlhšie tak na hrane. Som rada, že to dopadlo “len” takto,” uviedla televízna hviezda.

Markizácka moderátorka sa zverila do rúk lekárov a je podľa nej dôležité, aby preventívne prehliadky nezanedbávala žiadna žena. Práve tie totiž môžu v mnohých prípadoch podchytiť rakovinu prsníka či krčka maternice v skorom štádiu. Konizáciu krčka maternice odporúča lekár vtedy, ak neboli v poriadku výsledky cytologických sterov alebo boli zaznamenané zmeny tvaru, prípadne veľkosti krčka maternice. Túto operáciu, ktorá si vyžaduje oddych približne v trvaní šestonedelia, sa v rámci zachovania svojho dobrého zdravia sa rozhodla podstúpiť aj Adela.