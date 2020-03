TRAPAS Adely Vinczeovej: Ups, toto sa jej stalo v saune plnej Nemcov!

BRATISLAVA – Ani tak ostrieľaným ľuďom, ako je Adela Vinczeová (39), sa trapasy nevyhýbajú. K jednému sa len včera priznala samotná moderátorka. So svojím manželom Viktorom Vinczem (29) sa počas hodiny prihovárali cez sociálnu sieť ľuďom a z blondínky vyšlo vtipné priznanie. To, čo sa jej stalo v saune plnej Nemcov, by nechcel zažiť radšej nik!

Markizácky moderátor Viktor Vincze oslavoval 100 000 sledovateľov na Instagrame a pri tejto príležitosti urobili s Adelou livestream. Spoločne odpovedali na zvedavé otázky svojich priaznivcov týkajúce sa ich práce, ekologického zanietenia či súkromia. Po tom, čo im istí fanúšikovia poslali pozdrav z Barcelony, ďalšieho zaujímalo, či sa im v živote stal niekedy nejaký trapas.

Vtedy prišlo, čo zrejme nik nečakal a Adela zo seba vypľula odpoveď, akoby sa ani nechumelilo.prekvapila moderátorka, ktorú spomienka pobavila a rovnako bol na tom aj Viktor, ktorý dodal, že bol pri tom.vyjadril sa Vincze, kým jeho manželka sa sama na sebe bavila.

To by však nebola Adela, keby tento svoj trapas v saune ešte nezaklincovala. „A samozrejme, o päť sekúnd Adelka: Myslíš, že to bolo počuť?“ prezradil markizák. Samozrejme, blondínka sa bránila tým, že sa to pýtala po slovensky a tam boli predsa Nemci. Tí však cez intonáciu zrejme pochopili, čo sa ho pýtala, a tak jej len povedal: „Buď ticho a pokračuj v tejto misii!“ Situáciu už asi veľmi nezachránili, no aspoň majú na čo s úsmevom spomínať.

Adela Vinczeová priznala trapas. Prdla si v saune. Zdroj: Instagram V.V.