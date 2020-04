Šokujúce priznanie slovenskej herečky: VŠMÚ dokončila len vďaka krádeži!

Pod taktovkou divadla La Komika spustila na Youtube kanáli talkšou herečka Renáta Ryníková, ktorá si k sebe bude pozývať svojich kolegov. Projekt SoiRée-a vznikol pre nadšencov umenia a fanúšikov spomínaného divadla. Ako prvého hosťa predstavila moderátorka herca Mariána Mitaša, s ktorým si zaspomínala na časy študentské. V rovnakom čase totiž chodil na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Ona ju však takmer nedokončila.

Renáta Ryníková začala s novou šou Soirée-a. Prvým hosťom bol Marián Mitaš. Zdroj: YouTube

Ako sama na seba bonzla, mala problém s hodinami baletu. Tie jej pred dvadsiatimi rokmi robili vrásky na čele. „Ty si ho už mal absolvovaný. Ja som ho opakovala celé štyri roky. Ja som bola jediná študentka, ktorá musela robiť balet každý jeden rok,“ zaspomínala si Ryníková, ktorá musela kvôli jedinému predmetu neustále dochádzať do hlavného mesta.

„Predstav si, že dal mi aj tak zápočet z toho baletu až vo štvrtom ročníku, keď už som hosťovala v Martinskom divadle. A stala sa mi taká vec, že ja som z toho Martina musela dochádzať. A počúvaj tú pointu. Ešte ten štvrtý rok som si to musela odchodiť. Jeden semester to normálne trvá. My sme tam cvičili, to bolo na Zochovej a tam bola taká tá úzka šatňa a dvere boli vždy zatvorené,“ rozrozprávala sa Rea.

Renáta Ryníková si zaspomínala na časy, keď ju docent trápil baletom. Zdroj: YouTube

Mariána Mitaša prekvapila tým, že sa im do šatne dostal zlodej. So spolužiakmi, s ktorými cvičila, odrazu počuli akýsi buchot a to, že niekto odtiaľ uteká preč. Po otvorení dverí zistili, že boli okradnutí. „Moju kapsičku mi nechal, chvalabohu, ale z tej kapsičky mi vybral peňaženku, takú hrubú som mala, dokopy som v nej nič nemala. Ale zobral mi celú peňaženku a obidva mobily. Ja som sa tam zrútila, začala som psychicky plakať a vtedy to tomu docentovi prišlo ľúto...“ opisuje situáciu tmavovláska.

Jej herecký kolega ihneď zareagoval, či mal pán docent také dobré srdce a rovno jej predmet zapísal ako absolvovaný. To sa však nestalo, no po tomto incidente zmiernil nároky a nebol na Ryníkovú taký prísny. „Ja som len vďaka tejto krádeži podľa mňa skončila VŠMÚ. Lebo ináč by som to nebola kvôli tomu baletu skončila,“ prekvapila svojím vyhlásením. A tu sa aj podľa Mitaša potvrdzuje staré známe – všetko zlé je na niečo dobré. „Ja to tiež tak beriem. Ja som taký pozitivista,“ reagovala na slová kolegu rodáčka z Prešova, ktorá sa už 21 rokov bez prestávky venuje divadelnému umeniu.