Toto sa len tak hocikomu nestane: Kuriózny úraz slovenskej herečky... Zlomeniny oboch nôh!

Herečka Renáta Ryníková si v karanténe vymyslela projekt SoaRea. Ide o talkshow, kam si pozýva svojich kolegov a dobrých kamarátov. Naposledy bola jej hosťkou Kristína Greppelová, s ktorou sa poznajú už roky a dokonca spolu účinkovali v relácii Joža Pročka Je to možné?!. Nastávajúca dvojnásobná mama Kika si zaspomínala, ako raz Renátu zaskakovala v divadelnom predstavení.

Kristína Greppelová si zaspomínala, ako zaskakovala za Renátu, pretože si zlomila nohu a malíček. Zdroj: YouTube

„Renáta hrá v English dvojke dosť veľkú postavu. Volal mi režisér Karol Vosátko, že mohla by si, prosím ťa, za Renátku urobiť záskok? Vedela som, že má jednu zlomenú nohu. Hovorím, však ale ona tam hrá prostitútku, tak čo môže byť vtipnejšie ako prostitútka so zlomenou nohou, však nech to hrá,“ prezradila prvotnú reakciu na žiadosť režiséra Greppelová. Ten to však tak ružovo nevidel, a tak Kika prikývla. Na naučenie sa textu a skúšanie však mala len 5 či 6 dní.

A ako náhrada za Reu stále žila v tom, že to napokon odohrá originálne obsadená herečka. „Tri dni pred predstavením sme sa furt držali toho, že možno to odohráš, že však to je vtipné,“ spomínala Kristína. Vtedy režisérovi zavolala Renáta, a tak všetci s napätím čakali, či sa pôjde podľa pôvodného scenára s ňou, alebo s Kristínou „Vrátil sa späť a hovorí, že no tak nie. Musíš to odohrať ty, lebo ona si zlomila na druhej nohe malíček. A ja že neverím, komu sa toto môže stať? Ja už som sa nádejala, že bude to vtipné, všetkých som zmanipulovala vlastne, že to bude vtipné, keď budeš hrať prostitútku s tou zlomenou nohou a ona si zlomí proste malíček,“ porozprávala historku z divadla Kristína.

Rea Ryníková si zlomila nohu a kvôli tej zlomenine došlo k ďalšej. Zdroj: YouTube

Už to, že Renáta prišla rovno k dvom zlomeninám v rovnakom čase, je zaujímavé, no kurióznejšie je to, ako sa jej stala tá druhá. „Ja som si ten malíček zlomila tak, že som mala zlomenú nohu, mala som sadru do polovice kolena a dostala som francúzske barly. Lenže to mi nikto nepovedal, že na tých francúzskych barlách sa človek musí učiť chodiť. No a ľudia, to bola jedna kalamita. Ja som nevedela prejsť z izby na toaletu. Učila som sa na tom chodiť, a ako som sa to učila, tak ja som celá taká nepohybová, som tou barlou celou silou, celou svojou váhou, ako som sa išla o tú barlu oprieť, vlastne šliapla na ten malíček,“ opísala Rea Ryníková, ako sa jej podarilo zlomiť si ešte aj malíček na druhej nohe. Toto sa skutočne nestáva ľuďom bežne. „No mne sa môže!“ smeje sa na tom dnes herečka.