Zuzana Kanócz prehovorila o plastike nosa: Podmienka, ako preraziť!

V čase karantény sa Renáta Ryníková pustila do vlastne talkšou pod záštitou divadla La Komika. Jej hosťom bola aj obľúbená slovenská herečka a dobrá kamarátka Zuzana Kanócz. Tá patrí, čo sa obsadzovania do seriálov týka, medzi skutočne frekventované voľby. V súkromí jej robia radosť tri krásne deti, ktoré má s hereckým kolegom Jurajom Lojom. V relácii prišla reč na rodinu i kariéru.

Zuzana Kanócz je v súkromí trojnásobnou mamou. Zdroj: Instagram Z.K.

Rodáčka z Košíc si na výzvu kamarátky zaspomínala na leto, keď skončila v Amerike. „Ty si mi povedala historku, že teba chceli aj v Amerike za fotomodelku,“ podpichla Rea a Zuzana sa rozhovorila.

To, že by prerazila ako modelka však malo jeden veľký háčik. „Tak chceli, no. Môj strýko bol fotograf a ja som tam išla na prázdniny. Rodičia ma vyslali, aby som si tú angličtinu precvičila. Tak som tam bola u strýka 2 mesiace. A on pravdaže neustál to, že by ma nefotil. Však fotograf, musí fotiť. Všetko a všetkých,“ spomína Kanócz, ktorú strýko presvedčil, aby spolu zašli do modelingovej agentúry v Toronte.

„Ale nebolo to také, že by zo mňa padali na zadok. Mala som skôr pocit, že čo tam robím. Lebo v jednej mi povedali, že mám príliš široký nos, že mám ďaleko oči od seba. Čo ja viem, že mám,“ povedala sebakriticky herečka. Ľudia z agentúry v tom preto mali v jej prípade celkom jasno. Chceli od nej, aby si nos dala zúžiť. „Že musím ísť na operáciu nosa a že potom sa mám vrátiť,“ oznámili jej v agentúre. Plastika nosa tak mala byť jednou z podmienok, aby Slovenka v zámorí prerazila. Zuzka sa však na to vykašľala, vrátila sa do rodných Košíc a dnes je z nej úspešná a obľúbená herečka.

V relácii SoaRea, kde bola Zuzana Kanócz hosťom Renáty Ryníkovej, porozprávala o študentských časoch, kariére i rodine. Zdroj: YouTube