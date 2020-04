Obrovský žiaľ exsuperstaristky: Najprv nádor a teraz... Smrť milovaného člena rodiny!

Posledný rok je pre bývalú superstaristku skutočne náročný. Hoci vlani v máji úspešne spromovala a získala titul inžinierka, zdravotne na tom nebola práve najlepšie. Vypadávajúce vlasy pripisovala stresu z učenia, no napokon sa zverila do rúk lekárov, ktorí zistili, že má vzácny druh nádoru. „Ani neviete, ako veľmi ma vaša podpora a slová hrejú pri srdci. Priznám sa, že to nebolo ľahké obdobie. Držať to v sebe a zároveň čítať o sebe rôzne škaredé články a komentáre, že som napríklad opuchnutá z alkoholu alebo botoxu, že vyzerám ako príšera atď.,“ napísala v minulosti na sociálnej sieti, že ani správy od ľudí jej na pohode nepridali.

Markéta Konvičková prišla kvôli nádoru o vlasy. Zdroj: Instagram M.K.

Šťastie sa však opäť postavilo na jej stranu a blondínka sa z ochorenia dostala. Zdalo sa, že všetko sa obrátilo na dobré a vo februári sa dokonca pochválila radostnou novinkou. Jej priateľ totiž pokľakol a ona povedala áno sexi pilotovi. Teraz má však opäť hlavu v smútku, pretože prišla o milovaného člena rodiny. Po 17 rokoch jej totiž umrel jej prvý psík.

„Čau dedko! Pozdravujem tam hore! Mala som 9 rokov, keď sme išli do Prostějova pre malú, chlpatú, bielu mini guličku. Prvý psíček. Timík, parťák môjho detstva a dospievania. Je to neskutočné. Prežil si všetkých svojich rovesníkov, najväčší frajer, 150 % starostlivosť... Skoro 17 rokov. Ešte kúsok a dostal by si na osemnástiny vodičák. Opatrujte svojich miláčikov, dávajte im lásku, tisíckrát vám to vrátia. Je bez nich smutno a prázdno,“ napísala Markéta k záberu z detstva so svojím prvým psíkom. Prázdno v srdci po Timíkovi však aspoň trochu zaplní jej druhý psík Smiley, ktorý len nedávno oslávil šieste narodeniny.