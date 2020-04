Kuriózny PÔROD v slovenskom šoubiznise: Moderátorka porodila doma v obývačke... Na bielom koženom gauči!

Po kurióznom pôrode Nely Pociskovej v aute, má slovenský šoubiznis ďalší takýto prípad. Jojkárska moderátorka Mária Ölvedyová svoje druhé dieťa priviedla na svet nečakane v obývačke svojho bytu. Chlapček bol vraj taký rýchly, že hoci si mamička myslela, že ide len o planý poplach, do hodiny porodila.

Tmavovláska to prezradila vo štvrtok večer v relácii Inkognito, kde bola tajným hosťom. „Veľa ľudí o tom nevie... Áno, no bola to netypická, neštandardná situácia, ktorú sme nečakali, ani sme ju neplánovali, plánovali sme ju normálne v pôrodnici, ale máme veľmi rýchle dieťa,“ začala opisovať príchod svojho syna na svet moderátorka.

„Narodil sa vlastne do hodiny od prvej kontrakcie, čo ženy vedia, že kým si odrátate, že či to je naozaj kontrakcia alebo poslíček, tak sme nejakú polhodinu stratili a potom sme to už nestihli, no,“ priznala dvojnásobná mamička. „Takže u nás na bielej koženej sedačke sa narodil náš Tebinko.“

O šou mali postarané aj moderátorkini susedia. „Vyzeralo to ako zásah kukláčov u nás, lebo dve sanitky, do toho ešte gynekológ, takže... Našťastie to pán docent stihol,“ prezradila Mária. Najprv na miesto dorazili iba záchranári, ktorí si mysleli, že moderátorku len prevezú do nemocnice. No tá už rodila. „Potom už prišla ďalšia sanitka s lekárom, ale to už zároveň s nimi prišiel aj môj pôrodník, ktorý počul po telefóne, čo sa deje,“ opísala nezabudnuteľné chvíle Ölvedyová.