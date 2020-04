TRAPAS Matoviča v živom vysielaní JOJ-ky: Moderátorka prehovorila... Bola to moja mediálna smrť!

Moderátorka Mária Ölvedyová prehovorila o krušných chvíľach, ktoré jej vyrobil Igor Matovič.

Zdroj: TV JOJ

BRATISLAVA - V čase, keď sa Igor Matovič (46) pripravoval na prebratie vlády, prijal pozvanie do jojkárskych Novín špeciál. No hneď si vyrobil trapas. Na živé vysielanie totiž zabudol prísť. Moderátorka Mária Ölvedyová (38) sa tak v úvode programu poriadne zapotila. Teraz o náročných chvíľach prehovorila - bola to vraj jej mediálna smrť!