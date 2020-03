TRAPAS Matoviča v JOJ-ke: Zabudol prísť na live vysielanie... Ospravedlnenie moderátorke a pozvanie na kávu!

BRATISLAVA - V týchto dňoch, keď koronavírus ohrozuje našu krajinu, slovenské televízie pravidelne prinášajú svojim divákom mimoriadne diskusné relácie so slovenskými politikmi. Na včerajší večer prijal pozvanie do Novín špeciál budúci premiér Igor Matovič (46). No hneď si aj vyrobil trapas. Na live vysielanie totiž zabudol prísť... Meškal, ospravedlnil sa a na záver pozval moderátorku na kávu!

V úvode štvrtkovej relácie Noviny špeciál sa moderátorka Mária Ölvedyová poriadne zapotila. Hosť, ktorého si pozvala, totiž neprišiel načas, a tak v live vysielaní musela zachraňovať situáciu. Najprv začala hapkať, z pôvodnej diskusie sa totiž nečakane stal monológ. Navyše jej réžia po celý čas dávala do uška inštrukcie.

„Dovtedy však budeme musieť trochu improvizovať. A tak si môžeme ešte pozrieť.... Ehm, ospravedlňujem sa, ale dostávam aj do uška rôzne pokyny... Takže prázdna stolička patrí Igorovi Matovičovi, ktorý je povestný tým, že veľmi rád mešká,“ zachraňovala situáciu Ölvedyová. „V tejto chvíli už vraj vysadá z auta, je na Kolibe, takže čakáme ho každou minútkou,“ opisovala situáciu.

Mária Ölvedyová zachraňovala v úvode relácie situáciu. Zdroj: TV JOJ

„...už vidím, že sa otvárajú dvere, tak možno to už bude budúci premiér Igor Matovič, povedzte mi... Tak ešte asi chvíľočku. Máme tu budúceho premiéra, dúfajme, že v budúcnosti bude dochvíľnejší,“ neodpustila si poznámku Ölvedyová. „Vitajte, pán premiér budúci. Pán premiér budúci si nasadzuje rúško... Nech sa páči, prijmite svoje miesto. Ste mi prichystali krušné chvíle. Snáď to aj diváci pochopia, že sa mi po nástupe z materskej trochu ťažšie rečnilo,“ uvítala Matoviča.

Igor Matovič na priamy prenos meškal. Ako priznal, na natáčanie zabudol. Zdroj: TV JOJ

Ten sa po neskorom príchode na miesto ani nesnažil na nič vyhovárať. Keď sa ho moderátorka opýtala, prečo meškal, priznal farbu. „Úplne úprimne, ja som zabudol,“ netajil budúci premiér, že mu plány na večer úplne vyfučali z hlavy. Potom už relácia pokračovala podľa pôvodných plánov. K netradičnému úvodu sa potom v závere ešte vrátil samotný Matovič.

Moderátorke sa ospravedlnil a pozval ju na kávu. „Ďakujem veľmi pekne a prepáčte, ja by som sa vám chcel takto na záver osobne ospravedlniť a dúfam, že niekedy prijmete pozvanie na kávu... Že som vás tu nechal na začiatku nejakých 5 minút bezo mňa, to bolo asi dosť ťažké, keď ste mali naplánovanú diskusiu a bol to monológ,“ zahlásil na konci relácie Matovič, no od Ölvedyovej sa dočkal odmietnutia.

Dodala, že ak prežije kritiku divákov na jej úvodné hapkanie, rada sa s ním porozpráva, ale bez kávy. „Áno, tak keď prežijem tie hejty, čo prídu, tak sa môžeme niekedy porozprávať bez kávy, lebo ako novinári nemôžeme prijímať takéto pozvania.“ Na záver sa jej Matovič ešte raz ospravedlnil vo videu, ktoré moderátorka zverejnila na Facebooku. Tu si ho môžete pozrieť!