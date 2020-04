Rázne rozhodnutie herečky Žilkovej: Opúšťa manžela a uteká z Izraela... Bude bývať s mamou!

TEL AVIV - Česká herečka Veronika Žilková musela spraviť jedno z najzložitejších rozhodnutí vo svojom živote. Po rokoch opúšťa Izrael, kde momentálne žije so svojím manželom Martinom Stropnickým, a vracia sa do rodného Česka. Jej budúcnosť je pritom veľmi neistá.

Veronika Žilková má momentálne starostí vyše hlavy. Spolu s manželom Martinom Stropnickým a dcérou Kordulou žijú v Izraeli, kde Stropnický pôsobí ako veľvyslanec Českej Republiky. Čo sa však zdalo ako idylka, teraz zmenila pandémia spôsobená novým koronavírusom. Ten totiž vyčíňa aj v Izraeli a vláda zavádza ďalšie a ďalšie opatrenia.

Veronika Žilková s manželom Martinom Stropnickým a dcérou Kordulou spoločne žijú v Izraeli. Zdroj: Instagram A.H.

Momentálne platí napríklad zákaz vychádzania z domu na vzdialenosť väčšiu ako 100 metrov a je možné, že sa opatrenia ešte sprísnia. Herečka však pozorne sleduje situáciu aj v Česku, kde má zvyšok rodiny a tiež svoju mamu. A práve kvôli nej sa rozhodla pre návrat domov.

Veronika Žilková spravila veľmi ťažké rozhodnutie. Zdroj: CT

„Európska únia zvažuje ročnú karanténu pre seniorov, hranice sa len tak neotvoria a ja mám v Prahe mamičku, ktorá bude mať v máji 96 rokov. Moje miesto je teraz v Čechách. Vezmem si ju k sebe a zostanem s ňou, kým ma bude potrebovať,” prezradila českému Blesku Žilková s tým, že pre zvyšok rodiny by bola starostlivosť o mamu riziková.

„Potrebuje, aby s ňou niekto bol. Nikto iný si ju ale vziať nemôže, pretože majú alebo čakajú deti a mamička by bola ohrozená nákazou. Takže som si sama zvolila, že pôjdem do domáceho väzenia za ňou,” uviedla herečka. Vycestovať však v momentálnej situácii nie je vôbec jednoduché. Lety z Izraela do Európy boli zrušené a hoci si herečka už kúpila letenky, cestou ju čaká niekoľko prestupov a do rodného Česka poputuje neuveriteľné tri dni.

Herečka Veronika Žilková sa z Izraela vracia naspäť do Čiech, aby sa postarala o mamu. Zdroj: Tv Prima

Nie je to však jediná prekážka a blondínka musí riešiť aj otázku, kam sa s mamičkou uchýlia. „Je to zložité, pretože v dome máme nájomníkov a syn Jan, ktorý žije v jednej malej časti, čaká s partnerkou dieťa. Takže veci riešim za pochodu.”

Odhodlanie však Veronika nestráca a neodrádza ju ani fakt, že svojho milovaného manžela možno poriadne dlho neuvidí.