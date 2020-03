Veronika Žilková sa nezdá: Terorizovala študentov... Hádzala po nich topánky!

Herečka, známa slovenským divákom napríklad z Troškových Babovřeskov, okrem prevteľovania sa do rôznych rolí učila aj na konzervatóriu. Bola učiteľkou mladého speváka a herca Adama Mišíka, ktorý nedávno v šou Lukáša Pavláska prezradil, aká bola v skutočnosti vyučujúca. Ako píše web super.cz, bonzol na ňu, že svojich študentov tak trochu terorizovala, no zároveň mala žiakov rada.

„Keď som študoval na konzervatóriu, tak nás v prvom ročníku učila Veronika Žilková. Tá nás mala veľmi rada, ale keď prišla v červených podpätkoch, tak sme v tú chvíľu vedeli, že to bude zaujímavé,“ vyjadril sa na adresu herečky jej niekdajší študent.

Mama Agáty Hanychovej mala vskutku netradičné vyučovacie metódy. Tie odhalil práve Adam. „Tie podpätky väčšinou lietali a zapichovali sa do steny,“ spomína na študentské časy na konzervatóriu. V stene však skončili len vtedy, ak sa on či jeho spolužiaci stihli včas uhnúť. V konečnom dôsledku je však Mišík rád, že mal za profesorku práve ju, a to aj napriek čudným spôsobom učenia. „Vlastne to bolo skvelé tým, aká bola prísna. Ten rok a pol, keď bola Veronika moja profesorka, tak mi to dalo veľmi veľa,“ uzatvoril tému Adam.

Veronika Stropnická Žilková mala svojich študentov rada. Zdroj: CT