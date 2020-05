Známe tváre ukázali svoje mamy: Pochválil sa Pršo, Vondráčková aj Jaroš a... TIETO vyzerajú ako sestry!

BRATISLAVA – V rozličných krajinách po celom svete dnes oslavujú svoj deň mnohé mamy. Tak, ako na Slovensku aj Česku. Svojim darkyniam života blahoželali a ďakovali známe tváre šoubiznisu. Maminou sa pochválil markizák Boris Pršo, speváčka Lucie Vondráčková či Miro Jaroš. Pri dvoch známych kráskach by ste dokonca povedali, že na fotke sú so sestrami!

Druhá májová nedeľa už od nepamäti patrí všetkým mamám. Na tie svoje dnes nezabudli ani známe tváre českého a slovenského šoubiznisu. Kým niektorí venovali žene, ktorá im dala život dlhý preslov a poďakovanie, iní len pridali fotografiu so srdiečkom či slovkami ľúbim ťa.

Boris Pršo patrí ostrieľaných markizákov, ktorý si však prežil ťažké obdobie. Aj vtedy pri ňom stála mama a dodávala mu silu. „Dnes je Deň matiek! Tak tu je tá moja Daniela Pršová a poviem vám, je to zlatíčko. Užívaj. Ľúbim ťa,“ napísal k záberu so svojou sympatickou mamou.

Boris Pršo s mamou Zdroj: Instagram

O niečo stručnejšia bola česká speváčka Lucie Vondráčková, ktorá si za posledné mesiace prešla náročným obdobím, kvôli rozpadu manželstva. „Mama,“ napísala k fotke Lucka a pridala srdiečko. Jej mamina je skutočne krásna žena a dokonca si jedna z komentujúcich všimla podobu s Ilonou Csákovou.

Lucie Vondráčková s mamou Zdroj: Instagram

Svoju milovanú mamu ukázal aj Miro Jaroš, no nie tak, ako sme zvyknutí. Podelil sa záberom z detstva, keď bol ešte v náručí mamy malý špunt. „Moja mama a ja, malý slintoš. Mama, ďakujem za to, kým som. A keďže miluješ citáty, jeden pripájam: „Ak sa vám na prvýkrát niečo nepodarí, skúste to urobiť tak, ako vám to na začiatku hovorila mama.“ Ten sa ti isto bude páčiť,“ venoval mame blahoželanie.

Miro Jaroš s mamou Zdroj: Instagram

Čochvíľa sa mamou stane speváčka a porotkyňa Superstar Monika Bagárová. Budúci rok tak bude Deň matiek oslavovať aj ona. Tento rok zablahoželala aspoň ten svojej, no podľa fotky ťažko uveriť, že to nie je jej sestra. „Maminka moja, ďakujem za všetko, čo si mi v živote dala, čo pre mňa, pre nás všetkých robíš, ako sa o nás vždy s láskou staráš, za tvoju trpezlivosť, láskavosť, pochopenie a vždy otvorenú náruč,“ ďakuje brunetka.

Monika Bagárová s mamou Zdroj: Instagram

Rovnako je na tom, čo sa materstva týka aj bývalá farmárka Lucia Mokráňová, ktorej pôrod dcérke je na spadnutie. Ona nezabudla nielen na svoju maminu, ale ani na starú mamu. „Moje dve maminky, teraz tu lásku viem pochopiť ešte viac. Nič iné si neprajem, len nech sú tu dlhšie ako ja,“ vyznala sa blondínka.