Robil si Karel Gott (†80) zálusk na Žilkovú (58)? Herečka prezradila pikantný zážitok so slávikom!

Veronika Žilková sa pohybuje vo svete šoubiznisu už dlhé roky a aj vďaka tomu sa s legendárnym spevákom stretla pri niekoľkých príležitostiach. Pre český Blesk si zaspomínala na to, ako v istej zábavnej relácii maestra Gotta napodobňovali a parodovali, a on im s radosťou skladal pochvaly.

Spevák bol totiž povestný svojím zmyslom pre humor a nerobilo mu problém zabaviť sa aj na vlastný účet. „Po každej odvysielanej časti volal maestro z Bertramky a veľmi nás chválil. To pri iných takzvaných celebritách, a vôbec nie tak známych, ako bol Gott, sa stával pravý opak,” povedala v rozhovore.

Veronika Žilková si zaspomínala na zážitky s Karlom Gottom. Zdroj: CT

Prezradila však aj pikantnejší zážitok. Stal sa v čase, keď bola herečka zapojená do organizovania plesu pre vozičkárov a keďže potrebovali peniaze, rozhodli sa usporiadať dražbu kravát známych osobností. „Karel vtedy okamžite súhlasil. Lenže ples sa blížil a ja som tú jeho kravatu s najvyššou vyvolávacou cenou stále nemala, pretože bol rozlietaný a takmer nebol doma,” zaspomínala si. Nakoniec jej však zavolal s tým, že všetko je pripravené, no vyzdvihnúť si ju Veronika musí priamo uňho.

Karel Gott mal veľký zmysel pre humor a srandu si vedel spraviť aj sám zo seba. Zdroj: TASR

Herečka teda nechala všetko tak a utekala na Bertramku. Tam však zostala v pomykove. Spevák ju privítal odetý len v elegantnom župane. „Hovorí mi: Tu vám tú kravatu predsa dávať nebudem, poďte ďalej. Tak som išla a Karel za nami zamkol.” Slávik mal však ďalší plán. Ku kravate chcel totiž vybrať vhodnú škatuľku, aby bolo všetko dokonalé, a Žilkovú poprosil, aby mu s výberom pomohla.

Veronika Žilková momentálne žije s manželom v Izraeli. Zdroj: Instagram A.H.

Keď sa všetko podarilo a herečka sa zberala na odchod, zažila ďalší šok. „Ja som sa chystala odísť, ale Karel hovorí: Kam by ste chodila? Nedáme si pohár šampanského? Bola som z toho celá vedľa a vysvetľovala som, že ma doma čakajú deti. Keď som potom nastúpila do auta, povedala som si? No teda, on ťa balil Goťák!” prezradila.

Karel Gott bol známy aj ako zvodca krásnych žien. Zdroj: PR

Herečka si ale neskôr uvedomila, že zo spevákovej strany nešlo o pokus dostať ju na lopatky, ale bolo to jeho zvyčajné správanie. „To bolo skrátka jeho senzačné šarmantné prvorepublikové správanie. S ním si ako kráľovná musela pripadať každá žena,” skonštatovala na záver.