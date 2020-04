Porotkyňa SuperStar opäť terčom kritiky: Rupli jej nervy a... vylezte mi na hrb, som dospelá!

Teplé počasie, ktoré nás teší už niekoľko dní, vylákalo do prírody napriek domácej karanténe množstvo ľudí. Energiu zo slnečných lúčov sa rozhodla nabrať aj aktuálna porotkyňa šou SuperStar Patrícia Pagáčová. Tá si deň užila jazdou na koni. Následne sa na sociálnej sieti pochválila záberom, na ktorom sa spolu s koníkom osviežujú v rybníku.

Radosť z krásneho výletu jej však krátko na to pokazili kritické komentáre, ktoré sa pod fotografiou začali objavovať. Ľudia herečke vyčítali nielen absenciu rúška na tvár, ale aj jazdeckej prilby. „Krásná a ešte krajšia by ste bola s helmou na hlave," rypla si jedna z jej sledovateliek a vzápätí sa pridali ďalšie. I keď je Patrícia v posledných mesiacoch na kritiku zvyknutá hlavne kvôli svojmu pôsobeniu v SuperStar, výčitky ju nenechali chladnou a rozhodla sa vrátiť úder.

Záber Patrície Pagáčovej na koni sa stal terčom kritiky. Zdroj: Instagram P.P.

„Ježiš dámy, vylezte mi na hrb..." ostro sa pustila sa do premúdrelých fanúšičiek. „Úprimne, aj keby som ju nenosila, tak čo? Som dospelá a je to snáď moja vec (moja hlúposť)... až na to, že ja ju nosím, na čele ju mám ešte odtlačenú, ale po troch hodinách na vychádzke som si ju skrátka do toho rybníka dala dole," vysvetlila Partícia celé pozadie, aby tak zabránila ďalším uštipačným komentárom. To sa jej nakoniec aj podarilo.

Patrícia Pagáčová je skúsená jazdkyňa. Zdroj: Instagram P.P.