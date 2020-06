Markizácka porotkyňa v plavkách odhalila pravdu: To brucho nie je ploché!

Patricie Pagáčová si po porotcovaní v speváckej šou naplno užíva oddych. Tentokrát zostala doma v Českej republike, ale počasie sa už umúdrilo natoľko, že sa fanúšikom ukázala v plavkách.

Zdroj: Instagram PP

Jej účet okamžite zavalili komentáre v pozitívnom duchu. „Máte krásnu postavu,” napísala istá slečna a podobných príspevkov sa našlo oveľa viac. Jeden z mužov dokonca poznamenal, že si Patriciu na prvý pohľad pomýlil s Darou Rolins.

Herečka si komentáre prečítala, no ona sama si nemyslí, že vyzerá tak dokonale. A tak po dvoch hodinách pridala do príbehu fotografiu z iného uhla. „Vy ste všetci tak milí, ale to, že to brucho vyzerá spredu relatívne ploché, neznamená, že je ploché. Neverte tomu!” napísala.

Zdroj: Instagram PP

Ako každá žena, aj Patricie na sebe vidí nedostatky. Treba však povedať, že kedysi bola o dosť bacuľatejšia a naozaj na sebe zamakala. A to, že nemá tehličky, neznamená, že by sa mala za niečo hanbiť. Veď vyzerá super.