Príbeh Dávida z relácie V siedmom nebi má šťastnú dohru: Do väzenia nepôjde... prvé slová mladíka aj moderátora Vila Rozborila!

GALANTA - Konečne si môže vydýchnuť! 19-ročný Dávid Bako, ktorého príbeh aj vďaka jojkárskej relácii V siedmom nebi pozná už takmer celé Slovensko, za zabitie svojho otca tyrana do väzenia nepôjde. Z milosti, ktorú mu udelila prezidentka Zuzana Čaputová, má úprimnú radosť nielen on, ale aj moderátor relácie Vilo Rozboril.

Dávid v septembri 2017 dobil a dobodal svojho otca, ktorý jeho, aj jeho mamu Frederiku týral dlhých 17 rokov. „Tak ako každý deň som šiel po otca do krčmy. Už cestou nadával, že ju zbije. Že ju dokope, že sme obyčajní hajzli. Mne sa začali vynárať úplne všetky spomienky. Myseľ odišla a pracovali iba ruky,“ opísal okolnosti svojho činu Vilovi Rozborilovi v jojkárskej relácii V siedmom nebi.

Prípad Dávida sa objavil aj v relácii V siedmom nebi predošlé nasledujúce

Neľahký osud mladíka však chytil za srdce mnoho ľudí, ktorí žiadali, aby bol od svojho trestu omilostený. A to sa nakoniec aj podarilo. „Prezidentka Slovenskej republiky odpustila D. B. trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov pod podmienkou, že odsúdený po dobu piatich rokov odo dňa udelenia milosti nespácha akýkoľvek trestný čin,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku.

Dávid (19) z Galanty zavraždil otca tyrana: Ľudia žiadajú milosť... Po prezidentke sa do toho oprela už aj JOJka!

Dávid z rozhodnutia prezidentky neskrýva nadšenie a pomaly začína rozmýšľať nad plánmi do budúcna. „Znamená to pre mňa to, že sa konečne môžem postaviť na nohy. Samozrejme, keď neberiem do úvahy okolnosti, ktoré sú teraz. Viem sa už konečne postaviť na vlastné nohy. Pokiaľ by som si našiel zamestnanie popri škole, môžem začať žiť naplno. Budem si môcť začať plánovať svoju budúcnosť. Pomalinky, postupne, v pokoji. Je po všetkom. Môžem tú tému navždy zatvoriť a nikdy sa o nej nebaviť," prezradil pre televíziu JOJ.

Dávid Bako môže konečne začať nový život. Zdroj: TV JOJ

Veľkú radosť má aj moderátor relácie V siedmom nebi, Vilo Rozboril, ktorý je s Dávidom v kontakte. „Skvelá správa pred Veľkou nocou. Dávid, chlapec, ktorý to už nevydržal, praskli mu nervy a ukončil život tyranovi - DOSTAL MILOSŤ. Dávid, všetci pozdravujeme. Drž sa. A váž si druhej šance. Veľa šťastia,“ poprial mu Vilo od srdca.