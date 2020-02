Dávid (19) z Galanty zavraždil otca tyrana: Ľudia žiadajú milosť... Po prezidentke sa do toho oprela už aj JOJka!

GALANTA - Pred dvomi rokmi Galantou otriasol brutálny čin vtedy len 17-ročného chlapca. Dávid Bako (19) sa večer vrátil domov a našiel svoju mamu v slzách, vtedy schmatol kladivo a opitého otca, ktorý ich roky týral, v spánku ubil a dobodal. Sám sa potom išiel udať na políciu. Súd mladíka odsúdil na 4 roky, po odvolaní mu trest znížili na 2. No ľudia žiadajú milosť. V decembri sa preto do prípadu oprela prezidentka Zuzana Čaputová (46)... A teraz už aj JOJka!

Devätnásťročný Dávid z Galanty a jeho mama Frederika roky prežívali hotové peklo. Otec a manžel, s ktorým žili v jednej domácnosti, ich totiž surovo týral. Tyran tým pripravil vlastného syna o detstvo a svojej manželke úplne zničil život. „Nemal som veľmi pekné detstvo. Väčšinou nebol doma. Chodil po krčmách, alebo sa túlal niekde s kamarátmi,“ zaspomínal si Dávid na svoje detstvo.

„My sme mohli chodiť len, že do školy a domov. Ja robota a domov. Ešte som ani nedorazila do obchodu a už, že kedy prídem. Neskutočne dlhé hodiny sme s ním museli sedieť v krčme,“ priznala Dávidova mama Frederika. „Prvú facku, čo som dostala, si pamätám úplne presne. To mal náš syn mesiac,“ dodala jedným dychom.

Dávid Bako a jeho mama Frederika

Krik, hádky a vulgárne nadávky boli u nich doma na dennom poriadku. Jedna z takýchto scén dokonca skončila vážnym úrazom. „Bol som svedkom toho, keď mala mama ruku na dve časti... Zbil ju veľmi, potom ju trieskal o zem, škrtil ju a tak nešťastne ju kopol, že jej tú ruku zlomil. Až na ďalší deň sme šli na pohotovosť. Celú noc si to, chudera, odtrpela. Ako náhle sa, neviem ako, dozvedel, že sme šli na pohotovosť, tak jej povedal toľko, že dúfa, že povedala, že spadla z bicykla,“ povedal Dávid.

Zo strachu o svoj život však týranie zo strany otca a manžela nikdy nenahlásili. Len potichu trpeli. „On povedal, že radšej ju zabije, než by sa mal rozviesť,“ dodal mladík. Zlom nastal 6. septembra 2017, kedy sa Dávid dohnal k činu, ktorý dnes rieši celé Slovensko. Presne v deň 4. výročia Frederikinej dolámanej ruky svojho otca zabil.

Dávid Bako opísal všetko, čo sa u nich doma roky dialo.

„Tak ako každý deň som šiel po otca do krčmy. Už cestou nadával, že ju zbije. Že ju dokope, že sme obyčajní hajzli. Mne sa začali vynárať úplne všetky spomieny. Myseľ odišla a pracovali iba ruky,“ opísal osudný moment so slzami v očiach. Otca zabil údermi kladivom a dobodaním nožom. Okamžite po skutku sa šiel udať na políciu a svoju vinu priznal.

„Vyčítam si to dodnes. Lebo nielenže som zobral ľudský život, ale chcel som byť iný. A teraz ma ľudia vidia takého istého,“ skonštatoval chlapec. Súd ho za tento čin odsúdil na 4 roky, no Krajský súd mu trest zmiernil na 2 roky. Do výkonu trestu však nenastúpil, pretože sa o jeho prípad začala zaujímať prezidentská kancelária - od ľudí dostali veľa žiadostí na udelenie milosti.

