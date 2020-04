Dojemné gesto vojnového hrdinu z JOJ-ky (92): Sám je ohrozený koronavírusom, pomáha seniorom!

BRATISLAVA – Relácia televízie JOJ V siedmom nebi Slovensku predstavila už mnohých hrdinov. Takých, čo bojujú so zákernou chorobou o vlastný život, tých, ktorí sa starajú o ťažko chorého člena rodina, ba dokonca aj vojnového veterána, ktorý na vlastne koži zažil hrôzy druhej svetovej vojny. V dnešných časoch poznačených koronavírusom sa Vlado Strmeň (92) napriek tomu, že sám patrí do ohrozenej skupiny, rozhodol, že pomôže seniorom!

Slovensko, a vôbec celý svet, dnes prežíva ťažké časy. Za všetkým je koronavírus, ktorý ohrozuje každého. Najzraniteľnejšou skupinou ľudí sú však seniori. Dôkazom toho je aj fakt, že v domovoch sociálnych služieb sa nachádzajú už desiatky nakazených. Denno-denne bojujú o svoj život a v boji im pomáhajú pracovníci domovov. Práve kvôli náročným podmienkam, v akých sa teraz nachádzajú, sa im prostredníctvom televízie JOJ rozhodol pomôcť Vlado Strmeň.

Vojnový veterán Vlado Strmeň chce pomôcť seniorom. Zdroj: TV JOJ

Deväťdesiatdvaročný vojnový veterán, ktorý sa objavil v jojkárskej relácii V siedmom nebi, prežil na vlastnej koži hrôzy druhej svetovej vojny. Preto si viac, ako ktokoľvek iný uvedomuje hodnotu ľudského života. Ako 16-ročný totiž bojoval ako partizán v Slovenskom národnom povstaní. „Od ukončenia vojny už uplynulo veľa času, tak už aj tie rany vojny a vojnového pustošenia sa už akoby aj zahojili. Ale spomienky ostávajú. Spomínam si na mojich dobrých spolubojovníkov, lepších odo mňa, ktorí padli. Ktorým už sa nedalo pomôcť. Nevedeli sme ráno, ktorí z nás ešte dožijú večera. Večer sme nevedeli, ktorý sa ešte dožije rána,“ spomínal na ťažké časy v relácii, kde mu splnili sen a vzali ho do Paríža.

Jeho rozhodnutie je v súčasnej dobe skutočne dojímavé. Vo svojom veku by už mohol sedieť pokojne doma, no on sa rozhodol, že pomôže. V piatok 24. apríla o 17:00 hod totiž odohrá koncert priamo vo svojej záhrade. Verejnosť si ho bude môcť vypočuť prostredníctvom livestreamu na Facebooku relácie V siedmom nebi. Vlado si vzal v tomto príklad od britského vojnového veterána.

Zo svojej záhrady odohrá Vlado Strmeň koncert, ktorým chce vyzbierať peniaze pre seniorov v Banskej Bystrici. Zdroj: TV JOJ

„Bol som priamym účastníkom druhej svetovej vojny. Videl som, ako smrť kosila ľudí. Videl som, akú cenu má ľudský život. Aj v tejto dobe má ľudský život veľkú cenu a oplatí sa zaň bojovať. Vzorom mi je anglický kolega, 99-ročný Tom Moore. Podľa jeho vzoru idem na tejto záhrade hrať na harmoniku dovtedy, kým nevyzbieram 5-tisíc eur pre Domovy dôchodcov v Banskej Bystrici a okolí. Do posledného eura odovzdám všetky peniaze, lebo oni budú najlepšie vedieť, na čo ich využijú,“ povedal hrdina.

Svojím rozhodnutím prekvapil aj moderátora relácie Vila Rozborila, ktorý sa s ťažkými životnými osudmi, tragédiami i šťastnými koncami stretáva pravidelne. „Vlado je sám v ohrozenej skupine a napriek tomu nielenže sa nebojí, ale sám by chcel pomáhať. Mňa to dostalo,“ vyjadril sa ostrieľaný moderátor.