Už ju viac neskrývajú: Sajfova Veronika ukázala prvé FOTO malej Sáry... Aha, aký drobček!

21. september 2019 sa už navždy zapísal do sŕdc Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej a Mateja Sajfu Cifru. V tento deň sa totiž stali prvýkrát rodičmi. Plavovláska priviedla na svet dcérku, ktorej spolu s manželom dali meno Sára.

Malá princezná spestruje dni moderátorskej dvojice už viac ako pol roka, no doposiaľ verejnosť nemala možnosť vidieť, ako bábätko vyzerá. Rodičia tváričku dievčatka starostlivo chránili a na sociálnych sieťach zdieľali fotky, na ktorých Sárku nebolo príliš vidieť.

Až doteraz. Veronika totiž na svojom Instagrame zverejnila záber ešte z pôrodnice. A na ňom prvýkrát vidno malinkú Cifrovú aj do tváričky. Hrdá mamička záber zverejnila s úmyslom informovať tehotné fanúšičky o priebehu pôrodov v aktuálnej neľahkej situácii.

„Tento post je čisto informačný, nemá hodnotiť, stresovať vás ani strašiť. To je to posledné, čo budúce matky pred pôrodom potrebujú. Najmä prvorodičky - nech to bude akokoľvek, zvládnete to skvele. Verte mi, že vo finále môjho pôrodu tam namiesto Mateja mohol pokojne sedieť aj Kofi Anan a bolo by mi to jedno,“ napísala na záver príspevku Ostrihoňová.