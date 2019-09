Sajfa zverejnil VLOG »z pôrodu«: Takto to celé prebiehalo!

BRATISLAVA - Obľúbený spíker Matej Sajfa Cifra (40) sa v sobotu stal po prvýkrát otcom a svoje dva poklady už má aj doma. Z pôrodnice si manželku a dcérku odviedol v utorok v dopoludňajších hodinách. Nejedného moderátorovho fanúšika zaujímalo, ako to celé prebiehalo, ako sa cítil a nebol by to Matej, keby priebeh pôrodu nezdokumentoval pre svojich priaznivcov.

Príchod dcérky Mateja Sajfu Cifru a Veroniky Ostrihoňovej na svet sledovali snáď všetci fanúšikovia dvojice. Manželia do poslednej chvíle nechceli prezradiť pohlavie a meno dieťatka. Radostnou správou sa napokon pochválil čerstvý otecko na Instagrame, kde predstavil svoju dcérku Sáru.

Sajfa je hrdým otcom malej Sáry. Zdroj: Instagram M.S.C.

Vtedy ich zavalila vlna gratulácií a, ako inak, aj otázok. Ľudí zaujímalo, ako to celé prebiehalo, a tak Sajfa neváhal a pre svojich priaznivcov nakrútil vlog o pôrode. Prezradil v ňom aj to, čo bolo spúšťačom. „Inštalácia autosedačky. Keď potrebujete začať pôrod, inštalujte autosedačku, do dvoch dní rodíte. To je moja rada,” prezradil vo videu. Montáž pritom prebehla v predvečer poslednej kontroly.

„No a po poslednej kontrole sme prišli domov, trošku sme sa vychillovali a potom to uprostred noci prišlo,” napísal šťastný otecko vo svojom vlogu. Naložil tašky do auta, s Veronikou sa usadili a trielili do nemocnice. Podpísali potrebné papiere a Veroniku zobrali na sálu, aby na svet priviedla nový život. Stalo sa tak v ranných hodinách.

Príchod na svet malej Sáry mala spustiť inštalácia autosedačky. Zdroj: Youtube Sajfa

K svojej manželke cíti Matej obrovský obdiv a rešpekt, ako všetko zvládla. „Baby sú v poriadku, všetko je úplne OK. Z tej mojej pozície môžem povedať, že sme si to užili. Možno Verča by vám povedala, že tam boli aj ťažšie momenty, ale vidieť vlastnú ženu takým spôsob bojovať a takým spôsobom sa zaťať a vydržať... Priznám sa, že všetky svoje maratóny a všetky svoje polovičné ironmany, ani z polovice to nebol taký ironman, aký zvládla Verča spolu so Sárou tieto uplynulé dni,” rozplýva sa Sajfa.

Jeho a Veronikina dcérka prišla na svet v sobotu 21. 9. 2019 o 08:07, ako naznačuje kartička v Matejovom vlogu. Počas celého pobytu v nemocnici statočne stál pri svojej manželke a intenzívne to prežíval. No ako napokon priznal, aj on mal momenty, keď vypol. A práve tie zachytila Veronika. Celý vlog si môžete pozriete už teraz. Podľa slov spíkra, raz toto video uvidí aj jeho dcérka. Ale až vtedy, keď dovŕši 18. A hoci to nie je video z pôrodu v pravom zmysle slova, je to krásna spomienka na prelomový moment v živote čerstvých rodičov.

Dievčatko prišlo na svet v sobotu 21.9. krátko po ôsmej ráno. Zdroj: Youtube Sajfa